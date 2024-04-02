推動2040農業淨零碳排 農糧署今辦碳匯省工農機觀摩會

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農糧署農業資源組組長黃俊欽表示，為協助農友透過觀念、程序上的改變，在不影響產量與品質下，達到減少土壤碳排放目標，特別舉辦這次觀摩會宣導淨零碳排、碳權等觀念，並宣導113年碳匯農機補助措施。
黃俊欽說，國內現今傳統農機大多使用二行程引擎，以及柴油引擎作為動力來源，為達成2040年農業淨零目標，農糧署大力推廣電動化、生質能源動力及碳匯農機等低碳農機種類，並建構電動農機增量抵換機制，鼓勵農友汰換舊有高污染農機具，每年可減少約5萬公噸二氧化碳排放。
此外，在面臨農村人口外移與高齡化等農業人力不足、季節性缺工的狀況下，透過導入碳匯農機也能解決人力不足、緩解缺工等問題，並提高耕作效率，兼顧農業永續與生態保育，實現農業淨零碳排等願景。
此次觀摩會所展示的碳匯農機，為113年碳匯農機補助項目，具碳匯效益，符合農業減碳、增匯、循環及綠趨勢等政策主軸，分別為：金超耘科技、昶城有限公司展出的大型樹枝打碎機，可避免農業剩餘物所造成的空氣汙染問題，及節省堆置空間，降低病蟲害發生率，更可透過造粒成燃料棒循環使用。
上舜貿易展示水田驅動除草機，可減少田間環境管理人力需求及除草劑用藥，達到省工及減藥效益。 雷射自動整平器可省水約20至30%，節省人工、減少灌水與節省電力支出，更能增加作物的生育整齊度，提升農作產能。不整地真空播種機則可協助農民，每公頃工時節省10小時及翻耕費用1萬元，且可使土壤中原本存在的有機質不因耕犁而分解損失，並且穩定土壤的團粒結構，維持較佳的通氣性，更可快速將多餘的水分排出，減少等待土壤乾燥期， 而不耽誤農時。
明道有機農場執行長劉程煒教授強調，能在有機與碳匯示範場域辦理觀摩會，讓更多農友認識政府推動農業省工與淨零政策，是學校建立實驗場域最重要的目的！感謝農糧署推動的相關政策，除了可補助各項省工、自動化等農業機械填補人力缺口外，自111年起推動農機共享，以租賃取代購買，進而減輕農民購買農機的資金壓力，提高閒置農機使用率外，並透過碳匯農機的共享，攜手農民共同實踐綠色生產，降低溫室氣體排放。