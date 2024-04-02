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議員爆柯市府有3機會跟台智光解約　民眾黨：選擇性露出誤導大眾

▲柯文哲遭爆任內有3次機會跟台智光解約。（圖／資料照片）
▲柯文哲遭爆任內有3次機會跟台智光解約。（圖／資料照片）

記者邱新博／台北報導

台北市議員洪婉臻今（2）日踢爆，北市府曾經在2012年、2015年、2019年進行3次契約變更，卻不改大方向僅只選擇性的變更小地方，「形同打假球」。對此，民眾黨發言人吳怡萱回擊，洪婉臻「選擇性」露出資訊，誤導社會大眾，柯文哲市府時期的修約反而是「限縮」台智光的優先租用權，在能做的範圍內做最大限度的努力。

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洪婉臻今天揭露由北市府資訊局在108年所做的專案報告內容，洪婉臻表示，依據資訊局彙整的時間軸，市府曾經分別在101/4/19（郝龍斌時代）、104/5/29（柯文哲時代）及108/2/27（柯文哲時代） 進行三次契約變更，過程中有這麼多人提出台智光有問題，我就問為何已經有三次契約變更的機會，卻不好好檢視哪裡該修正？只針對建設期程、變更費率提報時間做討論，不改大方向僅僅只是選擇性的變更小地方，形同打假球！

洪婉臻更調查出，直到2023年12月，台智光公司總電路數僅達3萬用戶，其中台北市政府就占8成5，僅僅1成5是民間企業與家庭用戶，這樣的數字狠狠打臉北市府，說什麼台智光的安排是要給全市民最大的福祉，結果呢？是慷全民之慨來養大養肥台智光。市府拼命大撒幣換來這樣的執行成效，如果還不能說是圖利廠商，那什麼叫圖利廠商！

吳怡萱回應，有關民進黨議員洪婉臻提及：「台北市政府曾經在2012年、2015年、2019年進行3次契約變更，卻不改大方向僅只選擇性的變更小地方，形同打假球。」民眾黨發言人吳怡萱批評，洪琬臻是「選擇性」露出資訊，誤導社會大眾，柯市府時期的修約反而是「限縮」台智光的優先租用權，在能做的範圍內做最大限度的努力。

吳怡萱表示，洪婉臻所出示的圖表，出自於2019年台北市政府資訊局專案報告簡報，然而她卻刻意忽略同份簡報後方提及：「優先租用本案網路服務」之規範，法律意見認為可能拘束各機關「非光纖網路」之需求，目前本府已與台智光協議明定「本案網路服務」限於光纖網路服務，因此本府若採用其他網路技術，無需受限本契約。也就是當時資訊局修改契約，反而是將「網路服務」限縮在「光纖服務」，以藉此跳脫被不平等條約綁架的現況，增加機關可以不使用台智光的彈性。

吳怡萱進一步說明，要修改契約必須要「雙方合意」，柯市府時期針對母契約「優先租用」產生疑慮，過程中也積極詢問法律顧問進行解約之可行性評估，得到的結論皆是「除非台智光無法滿足機關需求」，否則就必須按照母契約「優先租用」台智光之服務；若要「終止契約」而不必賠償台智光的損失，那必須要在台智光「經營不善」或有「其他重大情事」才能構成解約條件，也就是一切的源頭都來自於不平等的母約，而柯市府只能想方設法跳脫母約框架，做出最大限度的努力。

根據以上種種前提，如今已確定出現「重大情事」，呼籲議員應具體監督、要求現任蔣萬安市府著手解約，把不平等條約一次解決。

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