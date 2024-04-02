黃明志告別式結束「現身」了！與記者爆發衝突 7分鐘畫面全曝光
馬來西亞歌手黃明志昨（1）日愚人節突然宣布要辦告別式，事發突然引發外界熱議！今日他「現身」回應此事，批評馬來西亞新聞媒體業良莠不齊，點名大馬記者未受邀卻到場鬧事，如今雙方衝突畫面也隨之曝光。
記者黃雅琪／綜合報導
黃明志昨日消失一整天後，今日終於「現身」臉書發文，特別點名馬來西亞媒體不夠專業：「透過今天的新聞，也可以看到馬來西亞新聞媒體業良莠不齊，和各種不專業及不負責任的報導方式，這一點讓就讀大眾傳播學系畢業的我感到非常失望。」
黃明志強調這場告別式是認真舉辦的，而非開玩笑：「我們由始至終並沒有主動發任何新聞稿給任何一家媒體，也沒有回應過任何東西。」提到大馬記者到場訪問一事，黃明志表示：「今天《星洲日報》記者在現場的所作所為，我們已經全部錄下來了，改天會播出，也會跟大家繼續分析。感謝幾位正義的朋友在現場幫我們解圍，辛苦你們了！」
然而，當時大馬記者抵達黃明志靈堂，引爆雙方衝突的畫面也曝光了，該名記者希望得到真相，在現場大喊：「全部都想知道一個真相，今天不要浪費社會資源好不好！」她在靈堂外大喊：「把真相告訴我們！」強調生死是大事，不應該當成玩笑話來製造紛亂，並與現場的黃明志粉絲吵起來。
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