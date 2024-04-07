人物／提案發言都少、也不經營粉絲 「馬祖王」陳雪生仍屹立不搖
第11屆立委上任2個月，《NOWnews今日新聞》根據發言次數、提案次數以及臉書粉絲團等三面向檢視立委表現，每位立委經營方向不同，各有所長，但其中最特別的當屬國民黨立委陳雪生，不求績效，提案數與發言數都是末段班，也不求網路聲量，不經營粉絲團，但卻能在連江縣屹立不搖，兩任縣長屆滿後，還能繼續從2012年擔任立委迄今，已四連霸。
記者何哲欣／台北報導
國民黨新生代立委當中，羅智強與洪孟楷在發言次數與提案數都遙遙領先，羅智強臉書粉絲數118萬全立院最多， 洪孟楷13萬雖有極大差距，但在所有立委當中也不算太差。民眾黨立委黃國昌質詢多、臉書粉絲也多，都是形象牌立委。民進黨是執政黨，綠委質詢少、提案少不難理解，但民進黨一向熱衷經營網路社群。
此外，原住民立委當中，原民藍委鄭天財雖然未積極經營粉絲專頁，但他認真發言、提案，另一原民立委高金素梅，雖然提案與發言不多，但挾著過去明星光環，臉書按讚數也有26萬。
號稱「馬祖王」的連江縣立委陳雪生，曾任台北市警局中山分局會計主任，1996年從政當選國大代表，2001年代表親民黨參選縣長，2005年連任成功，兩屆縣長任滿後，2012年轉戰立委，迄今四連霸，2016年得票率將近7成，本屆立委選舉得票率也破5成，在連江選區屹立不搖。
不過即使得票率高，因連江縣人口少，陳雪生的得票數也都僅約3千人上下。具名立委說，陳雪生只要顧好這三千票，好好做選服，選民根本不會在意他在立法院的表現，更不需要經營網路，但也只有陳雪生的選區，有如此得天獨厚的條件。