1-2月統一發票中獎明細出爐　有人Google Play花30元抱走千萬元

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財政部也在今日中獎清冊，這次中千萬大獎的發票共12張，有7張消費金額都不到百元，其中消費金額最低是在Google Play花30元買應用程式，再來是在台東農會花31元買巧克力及檸檬錠都幸運抱走1000萬元大獎，還有在台南市公園路7-11花45元買飲料、
在台北市北投立德路Hi-Life萊爾富消費55元、在新北市土城區金城立體停車場支付60元停車費、在台中市東興路馬岡豆花消費65元及在新北市鶯歌區尖山路「易購商福利量販」花66元買飲料。
至於中千萬大獎的12張發票中，消費金額最高是在台北市信義區菸廠路台灣大哥大繳交電信費1496元，再來是有在在高雄前鎮區廣西路消費246元，還有台中市霧峰區吉峰西路「太配樂Tightpac」消費243元，也有人在台中市北屯區天祥街日月亭天祥停車場付180元 停車費、在桃園市中山區中油CPC花125元加油也都中了千萬大獎。
在200萬元特獎部分，這期共有14張發票中獎，也有7張消費金額也不到百元，其中消費金額最低是在台南市民族路7-11花35元買飲料，還有人叫Uber Eats支付36元外送費中獎，另有人在台南市中西區成功路中華電信繳70元月租費、在Apple的App Store花90元買應用程式中獎。