籌組最強中華男籃！跨聯盟9人小組正式啟動 目標前進2027世界盃
經教育部體育署建議，由中華民國籃球協會籌組跨聯盟九人小組，由男籃選訓委員會召集人李清棋、籃球協會副秘書長張承中、賈凡（代表籃協及SBL）、PLG聯盟執行長鄭偉柏、策略總監王博麟、賽務長陽和平（以上代表PLG）、T1會長錢薇娟、秘書長王志群、賽務長謝志成（以上代表T1）定期針對中華隊的選訓、賽事規劃開會討論，日前更召開「強化中華男籃組訓跨聯盟會議」，由副理事長李忠恕召集，副秘書長張承中為聯絡人，並邀請男籃選訓委員會召集人暨跨聯盟九人小組召集人李清棋教練與會，三聯盟及各隊皆派代表參加。
記者路皓惟/綜合報導
第一次會議中針對「中華男籃比賽及集訓規劃」、「選訓機制」、「強化合宿計畫」、「中華男籃保險進度說明」、「歸化球員進度」等議題充分討論，各與會代表亦表達寶貴意見，提出建言，並表示全力支持助配合協助國家隊組、訓、賽制度規劃及執行，以前進2027年世界盃為目標。
中華男籃隊的組、訓、賽業務，選訓委員會遵循選訓機制，尊重跨聯盟九人小組之意見，將共同協助是項業務；而跨聯盟九人小組，亦將定期召開會議廣納各界意見充分討論，回報各聯盟及球隊知悉，並歡迎各聯盟及球隊相關人員，一起參與跨聯盟會議討論，共同打造更完善的國家隊組訓賽架構。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁