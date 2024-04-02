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天氣預報／好天氣剩1天！清明連假2波鋒面　雷雨亂炸「全台濕透」

▲明天好天氣結束後，清明連假開始鋒面來襲，北東率先出現降雨，週末全台有雨。（圖／記者葉政勳攝）
▲明天好天氣結束後，清明連假開始鋒面來襲，北東率先出現降雨，週末全台有雨。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

清明連假即將到來，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明（3）日台灣各地依舊是陽光露臉、溫暖偏熱的好天氣，清明連假前兩天鋒面接近，北部、東半部先出現雨勢，週六（4/6）另一波鋒面水氣較多，中部以北雨勢加大，週日和下週一（4/7至4/8）全台都有降雨機率，下週二（4/9）才會趨緩、回歸穩定。

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明天天氣依舊暖熱　南台灣留意36度高溫

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天各地多雲到晴的天氣，西半部高溫可達攝氏33至35度，東半部攝氏31至33度，東南部由於吹西南風，可能會有焚風出現，高溫可達攝氏36度以上，此外，北部、東南部及馬祖、蘭嶼、綠島有強陣風。

降雨方面，西南風會和陸風交互影響，明天清晨至上午，中南部地區容易有局部短暫陣雨，午後熱力作用影響，中南部山區及大台北、東北部地區有局部陣雨發生機率。

▲明天各地氣溫仍偏暖，週五鋒面後的東北風影響，各地略為降溫。（圖／中央氣象署提供）
▲明天各地氣溫仍偏暖，週五鋒面後的東北風影響，各地略為降溫。（圖／中央氣象署提供）
清明連假鋒面接近　北東先防雨勢

黃恩鴻提及，清明連假前兩天，鋒面接近台灣北部，但沒有明顯往南侵襲，因此主要變化會落在北部，雲量增多、偶而短暫陣雨，東南部持續偏熱，山區會有一些降雨，但不明顯。

此外，週四、週五兩天，東半部及中部山區也有局部短暫陣雨，中部平地及南部多雲，各地白天高溫會因東北風有所下降，北部及東半部高溫攝氏22至26度，體感舒適偏涼，中南部攝氏27至29度。

▲清明連假開始降雨越來越劇烈，尤其週日要嚴防大雷雨的來襲。（圖／中央氣象署提供）
▲清明連假開始降雨越來越劇烈，尤其週日要嚴防大雷雨的來襲。（圖／中央氣象署提供）
清明連假後期雨彈狂掃　強風、雷雨再現

黃恩鴻提醒，週六開始，另一波鋒面帶來的水氣較多，且會有北往南通過台灣，週六中部以北先有明顯降雨後，週日和下週一，全台降雨機率提高，而鋒面引發的對流性降雨，可能伴隨瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象。

氣溫方面，下週一環境轉為東北風，各地高溫稍降，北部及東半部感受舒適到稍涼，下週二至下週四（4/11）天氣稍回穩，只剩東半部有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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