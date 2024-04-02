兒童節連假「童趣探索」屏東獨家遊程登場

逢兒童節連假，屏東縣政府精心策劃了一系列名為「童趣探索屏東」的連假旅遊行程，提供親子共度美好假期的絕佳機會。這些行程分為一日遊、二日行和三日旅三種選擇，涵蓋了多樣的主題，如「親子歡樂行」、「文化之旅」、「自然精華遊」、「宗教文化巡禮」、「古蹟尋訪與星空之夜」、「SOLO探索」、「風域半島」和「穆斯林友善」等，讓親子們共同體驗屏東豐富的自然資源和文化遺產。
記者莊全成／屏東報導
交旅處表示，「童趣探索屏東」將引領旅客發掘屏東的多樣風貌，從海洋探險到自然探索，從文化體驗到創意工作坊，提供了一系列豐富的推薦遊程。旅人們不僅可以暢遊屏東景點，還可參與連假期間的主題活動，包括「2024大鵬灣帆船生活節」、「2024台灣祭」等期間限定活動。
首先，一日遊將帶您踏上親子歡樂行程：上午參訪「國立海洋生物博物館」和「車城共融遊戲場」，午後前往「潮州鐵道園區」、「潮好玩幸福村」及「屏東戲曲故事館」，體驗當地布袋戲文化。而二日遊則可選擇「古蹟尋訪與星空之夜」行程，欣賞自然景觀，參觀文教展示館，並在「2024台灣祭」中度過愉快時光。最後，在龍磐公園欣賞星空，享受寧靜舒適的夜晚。第三天，可參加「屏東SOLO」特色遊程，深度探索當地風情，領略大自然之美。之外，乘坐指定巴士或參與抽獎活動，更可獲得精美禮品。