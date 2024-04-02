「00929姊妹版」復華台灣科技高息4/22開募　主動式彌補投資限制

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復華台灣科技高股息基金（基金之配息來源可能為本金及收益平準金）經理人楊聖民表示，電子股市值及獲利成長性傲視台股其他產業，有能力配發高股息，加上AI趨勢剛起步，科技+息收雙主軸布局，將是接下來掌握多頭行情的最佳配置組合。
隨上個月年報公布告一段落，接下來進入宣告股利旺季。楊聖民進一步指出，主動式操作的台股基金，在殖利率股的挑選，可彌補被動指數投資的限制，同時機動實現資本利得，以提高配息級別的配息率，此外，透過投研團隊第一手產業觀察，領先布局具成長契機的轉機股及價值成長股，建構以科技高股息為主軸，搭配比被動式投資更為彈性的加值操作策略，讓股息、價差收益機會一步到位，靈活掌握多空趨勢下的台股投資機會。
展望台股後市，楊聖民認為，AI創新科技推動台股大盤站上兩萬點，目前只是AI發展的嬰兒期，相關供應鏈仍具高成長性。由於半導體景氣復甦，AI相關貢獻也將逐步增加，進入新一波上升循環，加以國內景氣穩定復甦，有利非電企業獲利動能並支撐股市表現，在評價面不貴的狀況下，台股後市仍有高點可期。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。