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「00929姊妹版」復華台灣科技高息4/22開募　主動式彌補投資限制

▲復華投信推「00929姊妹版」首檔聚焦高股息與電子股的主動式操作台股基金-復華台灣科技高股息基金，預計發行價格新臺幣10元，將於4月22日起募集（圖／NOWnews資料照片）
▲復華投信推「00929姊妹版」首檔聚焦高股息與電子股的主動式操作台股基金-復華台灣科技高股息基金，預計發行價格新臺幣10元，將於4月22日起募集（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

繼00929引領台股月配息ETF風潮之後，復華投信再推「00929姊妹版」首檔聚焦高股息與電子股的主動式操作台股基金-復華台灣科技高股息基金，預計發行價格新臺幣10元，將於4月22日起募集。專家表示，電子股市值及獲利成長性傲視台股其他產業，有能力配發高股息，加上AI趨勢剛起步，科技+息收雙主軸布局，將是接下來掌握多頭行情的最佳配置組合，且主動式操作的台股基金，在殖利率股的挑選，可彌補被動指數投資的限制。

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根據臺灣指數公司及CMoney回測過去十年（2014到2023年）數據顯示，聚焦科技高股息為主的報酬指數表現明顯優於台股大盤及傳統高股息指數。以特選臺灣精英科技股息報酬指數為例，過去十年累積報酬率、股息殖利率分別為433%、8.24%，優於台灣加權指數的203%、4.14%，以及台灣高股息指數的196%、6.56%；也進一步帶動年化報酬率及報酬風險比明顯略勝一籌。

復華台灣科技高股息基金（基金之配息來源可能為本金及收益平準金）經理人楊聖民表示，電子股市值及獲利成長性傲視台股其他產業，有能力配發高股息，加上AI趨勢剛起步，科技+息收雙主軸布局，將是接下來掌握多頭行情的最佳配置組合。

隨上個月年報公布告一段落，接下來進入宣告股利旺季。楊聖民進一步指出，主動式操作的台股基金，在殖利率股的挑選，可彌補被動指數投資的限制，同時機動實現資本利得，以提高配息級別的配息率，此外，透過投研團隊第一手產業觀察，領先布局具成長契機的轉機股及價值成長股，建構以科技高股息為主軸，搭配比被動式投資更為彈性的加值操作策略，讓股息、價差收益機會一步到位，靈活掌握多空趨勢下的台股投資機會。

展望台股後市，楊聖民認為，AI創新科技推動台股大盤站上兩萬點，目前只是AI發展的嬰兒期，相關供應鏈仍具高成長性。由於半導體景氣復甦，AI相關貢獻也將逐步增加，進入新一波上升循環，加以國內景氣穩定復甦，有利非電企業獲利動能並支撐股市表現，在評價面不貴的狀況下，台股後市仍有高點可期。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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