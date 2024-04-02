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華航、MOSCHINO跨界聯名　「機上旅行包」全新登場

▲中華航空今（2）日宣布，與潮流奢華品牌 MOSCHINO跨界合作，推出全新機上旅行包。（圖／華航提供）
▲中華航空今（2）日宣布，與潮流奢華品牌 MOSCHINO跨界合作，推出全新機上旅行包。（圖／華航提供）

記者許若茵／台北報導

中華航空今（2）日宣布，與潮流奢華品牌 MOSCHINO跨界合作，推出全新機上旅行包，融合華航的環保永續理念，為客艙注入青春活力元素，打造旅客專屬航空時尚單品，即日起陸續於長程航線豪華商務艙嶄新登場。

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MOSCHINO首度與航空跨界合作推出機上旅行包，預期將掀起一波聲量話題。華航MOSCHINO聯名機上旅行包兼具實用性及時尚感，推出四款經典色系，首波主打淡雅柔和的「莫蘭迪藍」及高雅穩健的「沉靜灰」兩色，將分別於台灣出發及返台航班提供豪華商務艙的旅客。此外，旅行包更貼心附上專屬行李吊牌，讓旅途中每一刻都散發出亮眼風采。

華航長程航線豪華經濟艙也與加拿大休閒品牌Roots合作，共同對旅客展現對永續發展的承諾。首款旅行包採用Roots經典小木屋設計，紅白線條搭配灰色基調，彷彿與親朋好友在壁爐旁，共度美好時光，就像是旅客搭乘華航班機享受空中舒適自在的飛行體驗。

華航全新聯名機上旅行包內容物精心挑選廣受好評的「ＭOROCCANOIL」摩洛哥系列保養品，包含護膚乳液、護唇膏、護髮精油等，依艙等精選包含潔齒套組、眼罩、耳塞、折疊鏡梳等備品，從包款至內容物均以環保材質構思，外包裝袋亦使用CPE生物可降解製成，期能與旅客共同為環境永續盡一份心力。

華航致力提供旅客新穎的機上影音娛樂體驗．全面升級豪華商務艙／商務艙耳罩式耳機，配備最先進的主動降噪功能，帶領旅客進入一場奇幻音樂饗宴。全新耳機包含先進主動降噪，透過數位晶片的混和降噪技術來隔絕大部分的飛機引擎噪聲，經由頂尖專業聲學調校技術，使得喇叭單體的瞬態反應，聲音相位更加精準；細緻輕量化的設計，適合長時間親膚佩戴；質感工藝黑金時尚配色機身搭配專屬美型收納包，讓旅程更加完美精緻。全新耳罩式降噪耳機將於777、A350、A321neo、A330等機隊陸續上線。

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