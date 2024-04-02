美股7雄變「4雄」！蘋果股價掉漆　輝達取代特斯拉成「散戶最愛」

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根據《華爾街日報》報導，標普500指數在今年第一季上漲了10%，這次自2019年以來最好的一年開頭，但儘管包含輝達、Meta、微軟、亞馬遜在今年的股價持續上漲，但蘋果、特斯拉與Alphabet股價表現不如預期，蘋果今年首季下跌11%，而特斯拉跌幅更超過了30%，Alphabet雖然在過去三週內大幅上漲，但是「大部分時間都在下跌」，整體股價表現也相對平淡。
而其他四支大型科技股：輝達、Meta、微軟、亞馬遜繼續強勢上漲、跑贏大盤。部分市場分析師將他們稱為新的「四雄」（Fab Four）。
報導指出，雖然有部分投資人擔憂大型科技股表現分化是漲勢疲憊的跡象，並質疑未來漲幅是否會更難實現。不過有部分分析師認為，這是一個看漲訊號，因為這意味著其他公司也在參與其中。 除房地產外，標普500指數的所有板塊都在第一季都實現了上漲。 小型股、工業股和金融服務類股都在大漲之列，這推動了投資人對大盤可能有更大上漲空間的押注。
分析指出，美股這波漲勢主要是建立在美國的經濟已擺脫深度衰退，以及市場對於美國聯準會（Fed）有望在近期轉為降息的期待，另外對於人工智慧（AI）的追捧，更推升了美股這波漲勢。
其中輝達依舊是明星股，其股價在去年上漲兩倍多之後，今年年初股價又上漲了80%以上。從某些指標來看，輝達已經取代特斯拉，成為散戶中最受歡迎的股票；Meta也因為投資AI，帶動股價上漲；微軟年初市值更超越蘋果公司，升為全球第1位；亞馬遜則因擁有旗下AWS雲端平台，加上開發資料中心晶片及大規模語言模型，在AI市場具優勢。