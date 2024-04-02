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歡慶兒童節　鎮平國小學生交通安全遊戲體驗樂其中

▲鎮平國小舉辦「行人步行交通安全教育」課程，讓學生培養良好道安知識(圖／鎮平國小提供2024.4.2)
▲鎮平國小舉辦「行人步行交通安全教育」課程，讓學生培養良好道安知識(圖／鎮平國小提供2024.4.2)

記者柳榮俊/台中報導

▲學生透過平板以虛擬實境方式，讓學生體驗行人穿越路口之步行情境(圖／鎮平國小提供2024.4.2)
▲學生透過平板以虛擬實境方式，讓學生體驗行人穿越路口之步行情境(圖／鎮平國小提供2024.4.2)
台中市南屯區鎮平國小為了讓學生培養良好的道安知識，兒童節前夕，今(2)日與交通部運輸研究所、慈濟大學、逢甲大學、揚立科技合作辦理行人步行之交通安全教育課程，透過平板以虛擬實境方式，讓學生體驗行人穿越路口之步行情境，師生反應熱烈，達成以多元學習方式探索不同領域知識的目的。

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學生課程在交通部運研所開發的「教學輔助軟體」，主題涵蓋步行、自行車騎乘演練等等，依據常見事故樣態建立學習情境，培養危險感知能力。而隨著安全意識抬頭，也有學校自主因應周邊環境，為孩子量身打造出虛擬實境的交通課程。


今交通課程遊戲中，以步行方式經過多個路口，要完成3個送東西的跑腿任務。在步行的過程中，學生要觀察道路環境、車輛何時通過路口、紅綠燈指示等，要能細心才能安全敏捷地完成任務。


鎮平國小表示，「教學輔助軟體」會自動統計在班學生的學習過程，包括是否發生事故、違規及完成任務時間等，以兼具教育及娛樂功能。學生在體驗後覺得新奇有趣，彼此詢問要如何達成任務，也樂於與同學分享用路安全觀念。學生可透過擬真化的交通場景，透過演練幾次通過路口行為，進而培養危險感知能力。


鎮平國小校長賴朝暉表示，嘗試導入交通部所開發的交通安全數位學習方式，很高興能師生都能獲得不錯的學習效果，也可做為其他學科應用的參考。老師提及以往交通安全課程多是在課堂上課，學生較難接觸交通環境與車流互動，課程透過情境模擬方式讓學生以平板操作，並結合過關遊戲體驗，課程安排豐富且有效的提升學生學習興趣，是相當好的教學方式。

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