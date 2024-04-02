歡慶兒童節　鎮平國小學生交通安全遊戲體驗樂其中

我是廣告 請繼續往下閱讀
學生課程在交通部運研所開發的「教學輔助軟體」，主題涵蓋步行、自行車騎乘演練等等，依據常見事故樣態建立學習情境，培養危險感知能力。而隨著安全意識抬頭，也有學校自主因應周邊環境，為孩子量身打造出虛擬實境的交通課程。
今交通課程遊戲中，以步行方式經過多個路口，要完成3個送東西的跑腿任務。在步行的過程中，學生要觀察道路環境、車輛何時通過路口、紅綠燈指示等，要能細心才能安全敏捷地完成任務。
鎮平國小表示，「教學輔助軟體」會自動統計在班學生的學習過程，包括是否發生事故、違規及完成任務時間等，以兼具教育及娛樂功能。學生在體驗後覺得新奇有趣，彼此詢問要如何達成任務，也樂於與同學分享用路安全觀念。學生可透過擬真化的交通場景，透過演練幾次通過路口行為，進而培養危險感知能力。
鎮平國小校長賴朝暉表示，嘗試導入交通部所開發的交通安全數位學習方式，很高興能師生都能獲得不錯的學習效果，也可做為其他學科應用的參考。老師提及以往交通安全課程多是在課堂上課，學生較難接觸交通環境與車流互動，課程透過情境模擬方式讓學生以平板操作，並結合過關遊戲體驗，課程安排豐富且有效的提升學生學習興趣，是相當好的教學方式。