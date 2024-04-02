台鋼大巨蛋先發出爐！江承諺投「隊史首球」 對陣兄弟洋投德保拉
台鋼雄鷹原訂首戰因雨延賽， 明（3）日和中信兄弟的台北大巨蛋的賽事將成為隊史首戰，而今（2）日晚間，中職官網也公布當天的先發組合，將會是由台鋼的左投江承諺投出「隊史首球」，而兄弟則派出洋投德保拉應戰。
記者林之越/綜合報導
台鋼總教練洪一中在賽前受訪時透露，因為輪值安排，所以首戰因雨延賽的伍祐城不會先發，但仍會派出本土投手先發，剩餘人選可能會是江承諺、陳柏清等人。現在官方公布先發人選，為熱身賽表現更加穩定的老將江承諺。
台鋼去年12月送出擴編選秀選進的投手郭俊麟，透過交易從統一獅換來江承諺，今年將是他生涯第11個年頭，目前累積34勝50敗成績。本季先發2場官辦熱身賽，主投10局被敲出10支安打，僅失3分自責失分，另外還飆出12次三振，自責失分率2.7，是投手群中表現最為穩定的先發投手。
另一方面，作為首場主場賽事兄弟也派出德保拉應戰，上賽季先發27場拿下10勝9敗，自責失分率3.53，本季官辦熱身賽也出賽2場，雖然都沒拿下勝投，但兩場合計只失1分，自責失分率僅有1.04，狀況看似調整的相當不錯。
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