統一發票創造792位千萬富翁 11-12月期這2位得主拖到今天才領獎
財政部今（2）日公布今（113）年1-2月期統一發票中獎清冊，共有12人中千萬元特別獎，14人抱走200萬元特獎。不過，財政部賦稅署長宋秀玲也透露，去年11-12月期13位千萬大獎得主都已把獎金領走，其中2位還是拖到今日上午才領走獎金。而從100年1-2月至去年11-12月共78期，開出1062張千萬獎發票，已兌領792張，也為台灣創造了792位千萬富翁。
記者顏真真／台北報導
今年1-2月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已在3月25日開出，特別獎中獎發票有12張，領獎期間為4月6日至7月5日。中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。
財政部也呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。
賦稅署長宋秀玲今日也透露，去年11-12月期統一發票共有13人中了1000萬元特別獎，領獎期限至5月6日，而目前13位千萬得主都已領獎，其中2位是在今日上午才把千萬獎金領走，顯示在財政部不斷呼籲之下，大家也會特別注意，才會跟大獎擦身而過。
根據財政部之前公布11-12月期未領獎的2位中獎人，消費地點分別是在新北市淡水區學府路205巷7-11，只花144元買食品，另一位則是在彰化縣埔鹽鄉彰水路全家便利商店，消費125元買菸中千萬大獎。