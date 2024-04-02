網紅慘了！愚人節玩笑「巴菲特買回台積電」 金管會：最重罰2億
台積電ADR昨（1）日大漲逾4%，網紅摩股史塔克（Moore Stock）分享《彭博社》報導股神巴菲特買回所有台積電持股，事後雖緊急澄清是用AI製作的愚人節玩笑，網友不買單，告發至金管會，對此，金管會證期局副局長黃厚銘證實已接獲陳情，證交所也已啟動監視察核，若有不法，最重恐遭處十年徒刑或併科2億元以下罰金。
記者林莞茜／綜合報導
網紅摩股史塔克（Moore Stock）轉貼彭博社的新聞，稱股神巴菲特全數買回台積電的持股，有不少財經名人也跟著轉發，但隨後才知道是愚人節玩笑，消息一出，該名網紅也緊急澄清，4月1日當日會想寫巴菲特買台積電的緣由，是因為見到大家都在開愚人節玩笑，於是在接近12點前也想要參與，於是寫了一篇關於巴菲特買台積電的文章並送到 AI 進行翻譯，強調在這期間並沒有任何交易行為，且追朔前一個月內也沒有任何持股與 ETF 曝險於台積電。
針對有網友揚言要告發到金管會，對此，金管會證期局副局長黃厚銘稱有收到投資人陳情資料，現已督導證交所啟動監視查核，若有不法情事，依規辦理，以維護投資人權益。
依《證券交易法》第155條第1項第6款規定：「意圖影響集中交易市場有價證送交易價格，而散布流言或不實資料」，構成散布流言罪，依同法第171條第1項第1款規定，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬以上2億元以下罰金，刑責相當嚴重。