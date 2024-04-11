寓教於樂！TikTok 創作者帶起自主學習新風潮

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在經營 TikTok 短短三年時間，Sophia 老師以傳授平常在學校裡學不到的英文用語，成功吸引近 13 萬粉絲，更獲得 240 萬次按讚。擁有 10 年英語教學與美國生活經驗的她觀察到，台灣學生多注重讀寫能力，且普遍不敢開口說英文。為了翻轉這個現象，她便開始在 TikTok 教學口說、破解常見錯別字讀法，更教學能實際在生活中派上用場的日常用語，讓大家在滑短影音之際也能從 TikTok 學到「學校不會教的事」，並增進語言能力。除此之外，Sophia 也會分享在美國餐廳如何點餐、怎麼給小費等文化，該系列影片更是獲得逾百萬觀看的廣大迴響，顯示 TikTok 不僅讓使用者娛樂身心外，更能開啟認識世界的大門。
小曹老師在 TikTok 逐步教你做 台味也能飄香全球
俗話說「民以食為天」，美食一直是 TikTok 熱門的主題之一，不過讓眼睛大嗑美食不稀奇，如何在家還原專業手路菜才是真功夫。身兼專業餐飲科教師的小曹老師表示，「台灣人對於美食都有一套自己的想法，開始經營 TikTok 便是希望能讓大家都能互相切磋，打造一個大家都能相互學習的環境。」這也是他開啟「逐步教你做」系列的契機，將 TikTok 打造成線上廚藝教室，不僅講授鱸魚刀工、蝴蝶刀工等專業技巧，更傳授了香煎虱目魚肚、牛肉麵、小籠湯包等經典台式料理，更是吸引超過的 400 萬次觀看。在小曹老師的影片留言處，也總是能看到許多外地遊子留言希望能如法炮製，找回自己的台灣味，一解鄉愁。
JKC 用 30 秒帶起花式籃球風潮 走向潮流不再被高門檻阻攻
起源於美國街頭的「花式籃球」向來被視為是難以模仿的經典潮流文化，表演者除要跟著音樂節奏精準卡點外，更需要靈活控制手上那顆籃球。然而，TikTok 創作者讓花式籃球不再如此難以企及。JKC 透過「30 秒花式籃球教學」系列，帶領粉絲輕鬆入門，更時常在留言區分享獨家練習技巧，讓粉絲能夠更加精進能力。該系列影片不僅為他帶來 44 萬次按讚數，更讓他多次在街頭表演時，被海外粉絲認出來。至今也有許多粉絲不斷向 JKC 分享開始學習花式籃球的熱情，再再顯示 TikTok 讓粉絲學習、文化交流的低門檻，同時讓更多人看見自己的特長。
全球領先的行動短影音平台 TikTok 作為潮流的發源地，不僅為社群帶來了無數歡笑片刻，更為社群闢出一條學習的道路，不論是想要學習唱歌、跳舞，還是精進廚藝、語言能力，通通都能在這裡開始。接下來，TikTok 也將繼續打造讓創作者、社群能互相交流與切磋的學習環境，讓大家一起 #LearnOnTikTok！