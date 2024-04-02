Karina、李宰旭結束5周短命戀　「一見鐘情到分手」懶人包一次看

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Karina與李宰旭今年1月15日在米蘭時裝周PRADA秀場認識，2人的戀愛消息曝光後，他們初見面場景也被挖出來放大檢視，眼尖的粉絲們發現他們在品牌秀場時常並肩同行，男方不但眼神時刻注視著Karina， 還頻頻伸出紳士手來護著她，2人全程說說笑笑讓粉絲們相信他們真的是一見鐘情，Karina與李宰旭從1月15日到2月27日公開認愛僅花44天，期間Karina還一度飛來台灣參加「明基佳世達集團尾牙」。
粉絲怒批自毀前程 派卡車到經紀公司樓下示威
Karina與李宰旭認愛消息出來後，aespa的粉絲多數都不支持，怒批Karina為了一個男人甘願「自毀前程」，粉絲們更派卡車到「SM娛樂」樓下示威，並在卡車上寫下：「Karina，比起對不起粉絲，妳更對不起努力了7年的自己，妳自毀前程，妳曾經所有的努力，都被妳的緋聞毀了，這樣妳滿意了嗎？」、「四代團妳是第一個公開認愛的偶像，妳怎麼敢啊？妳背叛了自己的粉絲、毀掉自己的前途，Karina妳有後悔嗎？後悔的話，就分手道歉吧！」、「Karina，粉絲給妳的愛還不夠嗎？妳為什麼要選擇背叛粉絲？請道歉！否則妳會看到專輯銷量下滑和空蕩蕩的演唱會。」
為平息MY怒火 Karina手寫信道歉
Karina在「卡車事件」後隔天做出回應，在IG上貼出親筆手寫信跟粉絲道歉。Karina先是道歉讓MY（粉絲名）嚇一跳，也表示能理解粉絲失望的心情：「因為我也懂那種心情，所以更加抱歉，希望這份心意還是能傳達給大家，所以寫了這封信，冒著會不會再次受到傷害仍要寫這篇文章的原因是，從出道那一刻起，我是真心的想給溫暖的粉絲表達歉意，我以後會好好彌補MY的。」同時，Karina也表示絕對不會欺騙粉絲，因為大家對她來說都很重要，更感謝所有MY看完文章，她會更努力展現成熟的一面，也發誓「絕不會讓大家失望的」，不過Karina則是對於粉絲要求分手部分隻字未提。
認愛李宰旭爆脫粉潮 Karina首露面眼睛浮腫
Karina透過經紀公司認愛李宰旭後，有粉絲在網路上爆料李宰旭疑似「無縫接軌」，認愛後面對鋪天蓋地的報導與責罵，不少粉絲都十分擔心Karina的狀態。雖然Karina在認愛後的首度公開活動中，大方地與粉絲揮手致意，但有眼尖的網友發現Karina似乎眼睛有點浮腫，看起來像哭過。Karina在認愛後讓許多粉絲都不諒解，有Karina的粉絲氣到在論壇上發布自己退訂追蹤Karina許久的泡泡訂閱。
認愛一個月就分手 分開原因曝光
Karina與李宰旭戀情在今年2月底曝光，認愛才剛過1個多月，今天就對外宣布2人已經分手，據悉2人會分手的原因之一，就是雙方粉絲們在網路上互相攻擊留言，雙方粉絲在網路上開撕造成彼此粉絲們痛苦，2人都深感歉意才決定分開。
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