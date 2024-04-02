妹子問午休1.5小時能幹嘛？網羨慕：真的很爽、吃完飯還能睡覺
大部分上班族中午都有1小時的休息時間，一名女網友發文表示，她最近到一家新公司工作，發現休息時間有1個半小時，慢慢吃飯也還有時間，想問大家會怎麼利用這段時間？貼文曝光後，引發網友討論，有人羨慕道真的很爽，推薦原PO去逛街，也有人寧可提早下班，也不要待在公司工作。
記者李琦瑋／台北報導
一名女網友在Dcard上，以「休息1個半小時可以幹嘛」為標題發文，提到她第一天到新工作報到，與先前做的產業不同，上班時間為9點到18點，中間還休1個半小時，慢慢走、慢慢吃飯，還有時間，感覺都可以去逛街了，想請問大家都怎麼利用這段時間，並提到自己沒有想睡覺、不想待在室內。
貼文一出，引發網友正反意見，有一派很羨慕，「休息1個半小時，真的很爽！我現在也是，想到以前中午只休息50分鐘，光微波便當還排隊好久，根本沒時間休息，吃飯都超趕」、「可以出去慢慢吃飯，同事都在追劇」、「我們也是休息1小時半，吃完飯還可以去附近的運動場走走消化，還可以回來辦公室小睡一下，時間綽綽有餘」、「我都騎ubike去找附近美食和閒晃」。
許多人建議原PO午睡，為下午的工作養足精力，「休息1.5真的超讚，只休1小時根本吃完飯就差不多了，1.5還可以舒服的睡個覺讓食物消化」、「一開始也是東晃西晃，後來只想睡覺」、「我會睡覺欸」。
另一派則表示，「討厭休息時間，我寧願提早1個半小時下班」、「真的寧可提早下班，也不要待公司工作」。