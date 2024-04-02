暢遊「蓋婭莊園」秒到歐洲 在逆光花廊與花海共舞

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蓋婭莊園同時也是一個以自然和科技為主軸的保養生技觀光工廠，除了戶外的歐風庭園和建築亮點外，為了讓遊客在旅程中一探關於「美」的產業知識，莊園近期全新開幕的「時光秘境」主題展區，規劃許多互動沈浸式的展覽內容，分別是展示保養品製程的「時光月台」、講述五大古代保養歷史年代的打卡造景區「歲月之城」。
還有精油香氛聞香和永生原料牆的「純粹秘林」、說明保養品劑型及架構的「配方花園」、以及由鏡面和花卉交錯組成的「逆光花廊」。其中「逆光花廊」最受旅客喜愛，在鏡面折射與永生花海之中，探索自信之美的同時，更是拍照取景的熱點。
蓋婭莊園是連假親子旅遊好去處，園區規劃有香氛泡澡球、時光花園擴香石和莊園絹布包等DIY手作課程，四月女神季更推出檔期限定的花漾女神永生花圈課程，賞玩美景、探索美的產業外，還能動手製作小物件，讓身心都能體驗美的真諦，為旅程留下美好回憶。
此外，莊園內的「克洛絲的花園」餐廳，是希臘地中海風的複合式簡餐廳，提供平價Fine dining的用餐體驗。業者表示，由台北文華東方飯店主廚精心設計菜單，呼應餐廳命名是由希臘春天、花朵女神克洛絲而來，所以在菜餚中加入花朵、薄荷、檸檬、松露等大地元素，整體風味帶給饕客有如美好的春天氣息。