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全聯清明節連假優惠！鮭魚60元、豬肉折10元　衛生紙下殺只有2天

▲清明節連假快閃優惠，全聯4/4、4/5限時2天「事事如意節」活動，包括會員單筆滿1000元贈送800福利點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲清明節連假快閃優惠，全聯4/4、4/5限時2天「事事如意節」活動，包括會員單筆滿1000元贈送800福利點。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

清明節連假快閃優惠，全聯4/4、4/5限時2天「事事如意節」活動，包括會員單筆滿1000元贈送800福利點，熱銷的衛生紙、紙尿褲、洗衣精推出箱購爆殺優惠，還可搭配實體門市限時2天滿千贈點活動，整箱買更划算！生鮮食品的部分，生鮮豬肉商品滿199元現折10元、挪威空運鮭魚每100公克只要59.9元限時4天優惠。

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🟡全聯福利中心
📍4/4、4/5限時2天「事事如意節」
◾門市消費持福利卡單筆每滿1,000元共贈800限時福利點
◾小時達單筆每滿1,000元贈800限時福利點
◾全聯分批取單筆每滿1,000元贈1,000限時福利點，活動加碼延長兩天至4/7
◾全聯隔日達使用PXPay/全支付結帳，折後消費每滿1,500元加碼贈1,000限時福利點（單日／單卡上限回饋10,000限時福利點）

▲（圖／全聯提供）
▲全聯4/4、4/5限時2天「事事如意節」活動，包括會員單筆滿1000元贈送800福利點。（圖／全聯提供）
◾【柔芙】優質抽取式衛生紙(100抽x10包x10串)，原價1200元、隔日達首購特價850元
◾【春風】抽取式衛生紙(130抽x12包x6串)，原價1056元、隔日達首購特價856元
◾【CONSOFY】3層抽取衛生紙 (120抽x24包x3串)，原價1095元、隔日達首購特價895元
◾【德國dalli】全效洗衣精 3.65Lx3瓶，原價1299元、隔日達首購特價1099元
◾【滿意寶寶】活潑寶寶巧薄紙尿褲XL號(38+2片)x5包，原價1325元、隔日達首購特價1125元
◾【俏皮寶寶】潔膚濕巾補充包(80片x3包)x6組，原價630元、隔日達首購特價441元

📍清明連假4月3日~4月7日門市優惠
◾冷藏鮭魚輪切(挪威)，特價59.9元/100g
◾冷藏美國無骨牛小排，特價115.8元/100g
◾有機鴻喜菇(好菇道)／有機雪白菇(好菇道)，特價28元/包、2包48元
◾挪威鮮鯖魚切片(無鹽)，99元/盒，單筆任2件現折10元
◾黃金雞腿排肉切片，特價85元
◾單筆消費購買生鮮豬肉商品滿199元即可現折10元（即日起至4/11）
◾指定阪急麵包39元、49元系列，任三件現折5元

▲全聯挪威空運鮭魚每100公克只要59.9元限時4天優惠。（圖／全聯提供）
▲全聯挪威空運鮭魚每100公克只要59.9元限時4天優惠。（圖／全聯提供）
▲全聯4/3~4/7指定阪急麵包39元、49元系列，任三件現折5元。（圖／全聯提供）
▲全聯4/3~4/7指定阪急麵包39元、49元系列，任三件現折5元。（圖／全聯提供）
此外，大潤發4/4、4/5限時2天，單筆每滿2,000元回饋160元限時發幣，聯名卡綁定全支付再享1%回饋，期間夏季電器指定品項每滿5,000元現折500元，折抵無上限，使用大潤發聯名卡購買型錄冷氣單筆2萬5千元，再送800發幣，最高回饋達8%。

同場加映，家庭必買的「天生好米 富里一等米」原價338元，買一送一平均一件只要169元；因應兒童節也推出廣受大小朋友喜愛的「奧特曼4合2戰車」促銷價298元，買一送一平均一件149元；連假出遊必備「萬國牌 KG79拉鍊24吋行李箱」原價7280元，特價2980元，機車也可以買！「光陽名流150 ABS版」原價78,000元，促銷價75,000元,大潤發聯名卡享30期0利率，走一趟大潤發滿足一家人的需求！

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