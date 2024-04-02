白宮慶復活節！4萬民眾樂「滾彩蛋」　巨大白兔亂入新聞簡報室

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雖然因為雷雨天氣，導致活動延遲了90分鐘開始，但仍然不減民眾熱情。在美國總統拜登吹響哨聲後，只見參加活動的孩子們用手中的長柄勺子，努力將草坪上的彩蛋滾向終點。
從鏡頭捕捉到的畫面，還能看到拜登在草坪上彎下腰來安慰一個大哭的小女孩，並陪著小女孩玩了一會兒的滾蛋遊戲，吉兒則為新一輪滾蛋比賽吹哨並觀賽。
白宮復活節活動是白宮最富盛名的活動之一，最早可追溯至林肯時代，不過第一次滾彩蛋則在1878年，今年已經是144屆。美國蛋農協會依循往例捐蛋贊助活動，今年捐贈6萬4000顆蛋，雞蛋經過煮熟、冷凍、染色、烘乾和重新包裝等多道工序後，最終被千里迢迢運送到白宮。其中4萬顆雞蛋用來投入滾彩蛋活動，其餘用於裝飾等。
另外，身為教師的第一夫人吉兒（Jill Biden）還將傳統的滾彩蛋活動包裝成教育體驗，打造包含數學、科學、工程、科技和藝術等多項體驗項目。除了彩蛋相關活動之外，白宮南草坪上還為不同年齡段的孩子們提供了有趣的教育活動，涉及科學、技術、工程和數學等領域。
另外，由於今年復活節活動碰上愚人節，在白宮新聞簡報室也出現了異常光景。在新聞發佈會開始時，率先進入的竟然不是白宮發言人，而是一隻巨大白兔。只見一隻大白兔蹦蹦跳跳亂入氣氛嚴肅的白宮新聞簡報室，還與記者熱烈互動，讓現場氣氛輕鬆不少。