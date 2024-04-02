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白宮慶復活節！4萬民眾樂「滾彩蛋」　巨大白兔亂入新聞簡報室

▲白宮在4月1日舉辦復活節活動，同時是愚人節，一隻巨大白兔亂入白宮新聞簡報室。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮在4月1日舉辦復活節活動，同時是愚人節，一隻巨大白兔亂入白宮新聞簡報室。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在天主教和基督教傳統中，每年春分滿月後的第一個星期日是復活節，白宮也在4月1日時舉行了復活節滾彩蛋比賽，這項歷史悠久的活動在陰雨綿綿的天氣下展開，邀請約4萬名大小朋友同樂；而在白宮簡報室，卻出現了不尋常的畫面，突然一隻巨大白兔現身「亂入」記者會，使得媒體笑聲連連，發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）還開了個愚人節玩笑，讓平日氣氛嚴肅的白宮輕鬆不少。

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綜合媒體報導，今年復活節是3月31日，白宮則於4月1日在南草坪（South Lawn）舉辦滾彩蛋比賽。白宮邀請了約4萬人參與，是歷年來人數最多的一次，參加者包含軍人、退伍軍人、護理人員及倖存者家庭，入場票以公開抽獎方式開放給全國民眾申請。

雖然因為雷雨天氣，導致活動延遲了90分鐘開始，但仍然不減民眾熱情。在美國總統拜登吹響哨聲後，只見參加活動的孩子們用手中的長柄勺子，努力將草坪上的彩蛋滾向終點。

從鏡頭捕捉到的畫面，還能看到拜登在草坪上彎下腰來安慰一個大哭的小女孩，並陪著小女孩玩了一會兒的滾蛋遊戲，吉兒則為新一輪滾蛋比賽吹哨並觀賽。

▲美國總統拜登參加復活節滾彩蛋活動，他在草坪上安慰一個大哭的小女孩，並陪著小女孩玩了一會兒的滾蛋遊戲。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登參加復活節滾彩蛋活動，他在草坪上安慰一個大哭的小女孩，並陪著小女孩玩了一會兒的滾蛋遊戲。（圖／美聯社／達志影像）
白宮復活節活動是白宮最富盛名的活動之一，最早可追溯至林肯時代，不過第一次滾彩蛋則在1878年，今年已經是144屆。美國蛋農協會依循往例捐蛋贊助活動，今年捐贈6萬4000顆蛋，雞蛋經過煮熟、冷凍、染色、烘乾和重新包裝等多道工序後，最終被千里迢迢運送到白宮。其中4萬顆雞蛋用來投入滾彩蛋活動，其餘用於裝飾等。

▲今年3月31日是復活節，白宮4月1日舉辦滾彩蛋活動，美國總統拜登與第一夫人吉兒在白宮南草坪與民眾同樂。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年3月31日是復活節，白宮4月1日舉辦滾彩蛋活動，美國總統拜登與第一夫人吉兒在白宮南草坪與民眾同樂。（圖／美聯社／達志影像）
另外，身為教師的第一夫人吉兒（Jill Biden）還將傳統的滾彩蛋活動包裝成教育體驗，打造包含數學、科學、工程、科技和藝術等多項體驗項目。除了彩蛋相關活動之外，白宮南草坪上還為不同年齡段的孩子們提供了有趣的教育活動，涉及科學、技術、工程和數學等領域。

另外，由於今年復活節活動碰上愚人節，在白宮新聞簡報室也出現了異常光景。在新聞發佈會開始時，率先進入的竟然不是白宮發言人，而是一隻巨大白兔。只見一隻大白兔蹦蹦跳跳亂入氣氛嚴肅的白宮新聞簡報室，還與記者熱烈互動，讓現場氣氛輕鬆不少。

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