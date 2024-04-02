北美日全食超吸睛！NASA計劃「發射3枚火箭」研究大氣層影響
北美州將於當地時間4月8日迎接日全食，這個天文奇景吸引不少全球各地星象迷砸錢飛往美國只為一睹奇觀，而美國太空總署（NASA）也表示，屆時將會把握日全食時甚短短4分多鐘的時間，發射一共3枚火箭觀察日食對大氣層的影響，對這些科學家來說，成功完成這項任務相當重要，因為下一次日全食要一直到2044年才會再次於美國本土發生。
國際中心楊智傑／綜合報導
今年被稱為「北美大日食」的天文景象將於4月8日登場，屆時月亮將完全擋在太陽前面，發生日全食現象，並持續數分鐘的「黑暗期」，比起上一次2017年8月21日的日全食相比，美國太空總署稱這次北美大日食的月球陰影會更大，且全食帶將橫穿超過半個北美洲地區，逾6億人可以欣賞到這次日食。
美國太空總署指出，日食將於太平洋夏令時間上午11點07分開始，先自墨西哥起，接著進入美國德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、密蘇里州等地區，而為了深入研究日食對地球大氣層的影響，NASA也將發射3枚探空火箭，完成測量日全食期間地球大氣層的變化（Apep）這項計畫。
這些火箭將在維吉尼亞洲發射，時間則分別落在日全食前45分鐘、日全食期間和日全食結束後45分鐘，並搭配特定儀器觀測藉此以全面研究陽光突然下降對地球大氣層的影響。此次發射活動也會在NASA官方網站和YouTube頻道上進行直播。
包含墨西哥、美國從德克薩斯州到緬因州以及加拿大部分地區都可以看到這次日食，全球每百年大約只會出現7次日全食，而要在同一個地方觀賞到日全食奇觀，平均要相隔400年左右。