雲端發票中百萬獎半數超商！小7就開出11張 最低花29元就中獎
今（113）年1-2月期統一發票中獎號碼已在3月25日開出，財政部今（2）日公布中獎清冊，共有12張發票中千萬元特別獎及14張中200萬元特獎，另有30張中百萬元雲端發票專屬百萬獎。值得注意的是，雲端發票百萬專屬獎中獎發票竟有半數都是超商開出，其中7-11這期更是一口氣開出11張中獎發票，消費金額最低的僅29元，就幸運抱走百萬元。
記者顏真真／台北報導
根據財政部統計，今年1-2月期統一發票已於113年3月25日開獎，統計這期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主計有102位，獎金合計超過1億6500萬元，對中其他獎項的獎金達23億400萬餘元，而在102位中獎得主，有69位使用載具儲存雲端發票。
在雲端發票專屬獎百萬元獎部分，財政部賦稅署長宋秀玲指出，這期共有30張中獎發票，竟然有15張都是由超商所開出，其中光是7-11就開出11張，全家超商則開出3張，萊爾富開出1張。
此外，根據財政部公布的雲端發票專屬獎百萬元獎的中獎清冊顯示，1-2月期百萬元中獎發票，消費金額最低是在苗栗縣竹南鎮龍江街的統一超商，中獎人只花29元買飲品，就幸運中百萬獎。