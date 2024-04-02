洋基投打發揮5：2響尾蛇！睽違32年首度開季5連勝　卻成不祥之兆

大谷翔平還沒開轟問題分析！日媒點出關鍵「跟水原一平有關」

▲大谷翔平在洛杉磯道奇隊創下生涯最慘未開轟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在洛杉磯道奇隊創下生涯最慘未開轟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

本季轉戰洛杉磯道奇隊的日籍二刀流好手大谷翔平，在經歷連續33個打席未敲全壘打後，讓人擔心他的打擊實力是否下滑，但實際上大谷到底差在哪裡？根據日本媒體《 The Digest》推斷，或許跟心理因素有關，並且大谷在連續打席未開轟，已經創下個人大聯盟最慘成績，本季他出賽7場，30打數8安打，可能也受到季前翻譯水原一平涉賭事件影響，從他戶頭竊取大量資金，讓他一發全壘打都打不出來。

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水原一平影響　大谷翔平莫名成為受害者

大谷今年轉戰道奇隊，並簽下10年7億美元（約220億台幣）的天價合約，還利用延後付款，讓球隊可以補強，因此道奇找來山本由伸組成「宇宙道奇隊」，試圖奪回冠軍，但大谷經過韓國海外開幕戰影響，水原一平以大谷名義玩運動博弈，甚至還欺騙球隊跟大谷，導致大谷損失高達450萬美元的鉅額資金，大谷在日前召開記者會誰明跟涉賭「一切無關」，但仍被捲入風波。

回顧大谷過去開轟　一開季就火熱登場

大谷是去年美聯全壘打王，來到國聯，本來可以期待他跟其他重砲手互別苗頭，但道奇隊似乎就是少了他的火力，還沒真正成為「大魔王」，但大谷成績已經相當不錯，只是若要跟去年相比，還是有差距。

去年大谷實在威猛，經過經典賽「無縫接軌」，他在去年同期7場成績，已經有2轟出現，並且打擊率也有3成20，6分打點，不過今年大谷7場打完，一轟都沒有，打擊率為2成67，3分打點，很明顯的有點差距。

手肘韌帶置換手術影響　大谷還在暖機？

先不用以全壘打來看，大谷的擊球明顯比較「平」，當然也可能他還在適應整體出賽的感覺，二刀流的部分，又要投又要打，賽前準備跟訓練，也是有差距。

大谷去年球季動刀，也順利把腹斜肌拉傷的問題解決，但是大谷也可能在春訓就衝太猛，現在可能會是他要如何回到穩定的「平原期」，慢慢提升手感，或是掌握球種能力更好，大谷才有機會突圍。

總結：

即便大谷尚未開轟，他也不是我們可以想像的那樣脆弱，隨著他慢慢習慣道奇隊的球衣，把內角球容易被三振的問體解決，相信比賽會更有看頭。

▲大谷翔平在洛杉磯道奇隊創下生涯最慘未開轟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在洛杉磯道奇隊創下生涯最慘未開轟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
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