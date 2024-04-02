大谷翔平還沒開轟問題分析！日媒點出關鍵「跟水原一平有關」

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大谷今年轉戰道奇隊，並簽下10年7億美元（約220億台幣）的天價合約，還利用延後付款，讓球隊可以補強，因此道奇找來山本由伸組成「宇宙道奇隊」，試圖奪回冠軍，但大谷經過韓國海外開幕戰影響，水原一平以大谷名義玩運動博弈，甚至還欺騙球隊跟大谷，導致大谷損失高達450萬美元的鉅額資金，大谷在日前召開記者會誰明跟涉賭「一切無關」，但仍被捲入風波。
回顧大谷過去開轟 一開季就火熱登場
大谷是去年美聯全壘打王，來到國聯，本來可以期待他跟其他重砲手互別苗頭，但道奇隊似乎就是少了他的火力，還沒真正成為「大魔王」，但大谷成績已經相當不錯，只是若要跟去年相比，還是有差距。
去年大谷實在威猛，經過經典賽「無縫接軌」，他在去年同期7場成績，已經有2轟出現，並且打擊率也有3成20，6分打點，不過今年大谷7場打完，一轟都沒有，打擊率為2成67，3分打點，很明顯的有點差距。
手肘韌帶置換手術影響 大谷還在暖機？
先不用以全壘打來看，大谷的擊球明顯比較「平」，當然也可能他還在適應整體出賽的感覺，二刀流的部分，又要投又要打，賽前準備跟訓練，也是有差距。
大谷去年球季動刀，也順利把腹斜肌拉傷的問題解決，但是大谷也可能在春訓就衝太猛，現在可能會是他要如何回到穩定的「平原期」，慢慢提升手感，或是掌握球種能力更好，大谷才有機會突圍。
總結：
即便大谷尚未開轟，他也不是我們可以想像的那樣脆弱，隨著他慢慢習慣道奇隊的球衣，把內角球容易被三振的問體解決，相信比賽會更有看頭。
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