歡度不一樣兒童節 葳格師生透過五感環遊希臘趣

迎接兒童節，台中葳格小學北屯校區舉辦「Γειά σου! 希臘文化週」系列活動歡慶。校長蕭國倉表示，學生從學習希臘語的「你好」Γειά σου（念作「ㄧㄚ ㄙㄨˇ」）開始，透過外師情境教學、藝術與人文課程、手作美食、校內書展和徵稿等多樣化活動，讓孩子親身互動、觸發五感，在沉浸式體驗中，歡度不一樣的兒童節。
記者金武鳯/台中報導
近日來，葳格小學校園洋溢濃濃的希臘風，例如走廊上，「希」睛的巨型地圖，方便師生藉由遊戲認識並討論地圖上的希臘著名景點、歷史古蹟和傳統服飾等風土民情等。此外，美術教室中孩子們揮舞著畫筆，用橘、黑兩種顏色為陶盤彩繪上古希臘圖騰，不僅發揮了創意，更能親近「黑繪式」到「紅繪式」的古希臘陶器繪畫藝術風格。
至於涉獵希臘美食，學校安排學生親手製作希臘傳統甜點杏仁糖，甚至請來主廚特製南歐風情的餐點，以及雪球餅乾作為午餐和點心。一系列活動的內容豐富多元，讓參與的三年級學生們直呼，這是他度過最厲害又有趣的兒童節！
蕭國倉校長表示，世界就是葳格的教室，葳格小學北屯校區每年辦理不同主題的國際文化週，整合體系內所有適合的教育資源，落實108課綱中「多元文化與國際理解」和「藝術涵養與美感素養」的核心項目。
今年輪到有西方文明搖籃之稱的希臘，學校還特別邀請知名的「蘋果劇團」到校演出神話歌舞劇《大力士》，藉此機會要求同學們穿著正式服裝，學習欣賞表演藝術應有的禮儀，家長也一同投入，用心為孩子裝扮，親師合作為孩子營造極具教育意義的文化氛圍，帶領孩子五感全開、環遊希臘，因此獲得更立體的學習，從更宏觀的視角擁抱西方文明之美。