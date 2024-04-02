全聯「1款」泡麵狂被掃空！他嘗鮮秒被收服　台灣價格比日本便宜

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一位民眾在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上分享，自己逛全聯走到泡麵區時，常看到貨架上有一格總是「凹進去」，商品被一掃而空，而在3月最後一天，他驚喜發現貨架上還剩下最後一盒「辛味噌泡麵」，讓他萌生好奇心，決定帶它回家一探究竟。
原PO回家實際泡來吃，還額外加入起司、雞蛋、蔥花，沒想到口味真的相當不錯，「湯頭很順口！濃度適中，辣度是很爽又不會刺舌頭的辣度」，但缺點是份量頗少，無法當作正餐，只能當作解嘴饞的小品。食記出爐後，也有不少老饕大讚「這牌子的泡麵便宜又好吃」、「湯頭很濃郁像現煮的一樣讚」、「辣味噌其實蠻上癮的」。
日本好滋味傳來台灣！價格竟比原產地便宜
實際調查這款「仙台辛味噌泡麵」，是由日本泡麵大廠Acecook所推出，在台灣全聯架上73克份量的杯麵售價為28元。到日本官網一看，會發現在當地同款杯麵份量約62克，建議售價則是171日圓（約新台幣36元），台灣售價竟然要比日本還要實惠，是近年日幣匯率影響之下，相當罕見的情況。
日本人最愛泡麵排行曝光！日清霸榜成國民品牌
事實上2023年日本媒體Mynavi news有做統計民調，找出日本民眾最喜歡的泡麵排行，完整名單如下：
2023年日本人最愛泡麵排行（Mynavi news統計）
第1名：日清「蒙古湯麵中本」
第2名：日清「原味杯麵」
第3名：日清「雞絲杯麵」
第4名：日清「海鮮杯麵 」
第5名：日清「咖哩杯麵」
第6名：三洋「札幌一番鹽味杯麵」
第7名：日清「酸辣椰奶海鮮杯麵」
第8名：農心「韓國辛拉麵」
第9名：Acecook「芝麻醬油海帶芽杯麵」
第10名：日清「辣番茄杯麵」
從榜單就可看出，日本人心中日清早已是國民代表品牌，而近期在台灣走紅的Acecook「仙台辛味噌泡麵」雖然沒在榜單上，但是同公司的「芝麻醬油海帶芽杯麵」則擠上第9名，在日清獨霸的泡麵市場中，也展現出不凡的潛力。