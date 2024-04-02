日本皇室IG開通！一連傳逾60張照片 吸引51萬皇室粉絲追蹤
全球不少皇室都有開設Instagram等社群帳號，來拉近與民眾的距離。近來日本皇室也跟上腳步，日本掌管皇室事務的宮內廳開設了IG帳號，並於1日首度透過社群平台貼文，且一連發布19則貼文，介紹日本天皇德仁夫婦的夫婦近期出席的公務活動。才開設帳號短短1天，追蹤數就已經超過51.1萬。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合媒體報導，宮內廳先前曾表示，為了讓年輕世代也能理解以日皇德仁與皇后雅子為主的皇室活動，因此將選擇在10多歲到20多歲年輕人使用率高的Instagram開設官方帳號，以「kunaicho_jp」這個帳號進行宣傳。截至1日晚上，已有18萬人追蹤，到了2日晚上，追蹤人數暴增至51.1萬人。
宮內廳開設的IG帳號於1日開始發布德仁夫婦公務行程貼文，一連就發布了19則貼文，約莫60張照片，展現過去3個月以來，德仁天皇和雅子皇后的公開活動的畫面。其中第一則貼文是今年1月1日時德仁天皇、雅子皇后、愛子公主在沖繩舉辦新春慶典儀式的合照
這是宮內廳首度使用社群平台宣傳皇室活動，到目前為止，這些照片只限於皇室的公務，不包括較為隱私、私人時刻。宮內廳表示，預計接下來也會介紹秋篠宮家等皇室成員的活動。