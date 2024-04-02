一粒登上國際！水手台灣日邀請Wing Stars 西雅圖開「粒寶樂園」
台鋼集團Wing Stars啦啦隊今(2)日迎來了一個令人振奮的消息！眾所矚目的美國職棒大聯盟各隊台灣日即將登場，而今年將由哪支啦啦隊代表台灣，一直是眾人揣測的焦點，就在今天，確定由成軍不到一年的Wing Stars啦啦隊將在四月底受邀踏上美國職棒大聯盟西雅圖水手隊台灣日舞台！獲得此殊榮至美國交流，更是繼韓國移訓首秀後的海外第二站。
記者林之越/綜合報導
美國職棒大聯盟當中球隊舉辦台灣日已行之多年，由美國Rocks Baseball 和西雅圖台灣青啇會共同主辦的西雅圖水手隊台灣日今年再次舉行，甫成軍的Wing Stars啦啦隊榮幸受邀參與這特別的日子，更讓人期待的是，將安排其中一位團員作為開球嘉賓！成為台灣的「親善大使」，讓國際觀眾看見台灣獨特的應援文化。
這次的交流活動由隊長螢螢領頭，帶領近期在網路上引發新炫風的一粒、林浠、昆昆、瑈瑈、妡0及恬魚出席，預計將在美國時間4月26日水手隊主場帶來表演，讓台灣日更加精采，透過棒球連結台灣與世界！
成員一粒難掩興奮之情，「很開心能夠受邀前往西雅圖水手隊，這也是我生平第一次去美國，沒想到第一次去就要踏上大聯盟舞台！感謝公司和水手隊給我們這次機會，超級期待！一定會讓大家耳目一新，帶大家認識台灣，美國我們來啦！」同時也期待Wing Stars未來在國際舞台上有更多亮點！
為了即將展開的美國交流，女孩們正積極投入減重，希望身材更加纖細，讓整體畫面更加出色。同時，她們也如火如荼的重新編排舞蹈，力求呈現最好的一面。
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