朱軒洋劈腿吳卓源 粉絲湧進「最大苦主」版面朝聖：神預言
24歲男星朱軒洋爆劈腿，背著美妝網紅女友Cindy前往韓國工作之際，與「鄉民老婆」歌手吳卓源（Julia Wu）深夜在河畔約會，導致形象重挫。在這段感情糾紛中，最大的苦主其實不是3位當事人，而是剛邀請朱軒洋擔任4月份雜誌封面的《ELLE》，有粉絲發現《ELLE》的官方IG在事發前才貼出朱軒洋的照片，文案狂被網友調侃「神預言」。
記者張一笙／綜合報導
《ELLE》昨（1）日公布最新封面，並由朱軒洋擔任封面人物，未料才剛過15個小時就被《鏡週刊》爆出他的劈腿醜聞。《ELLE》則是在IG上將朱軒洋的拍攝系列命名為「未定型青春」，並在文案寫下：「成為大人後，世界開始變得混亂，現實不停把生活揉捏出千奇百怪的形狀。25歲的朱軒洋，未定型的青春正在綻放，並用需被留神洞悉的細膩深沉，讓人看見了愛的不同模樣。」
不少粉絲紛紛湧進《ELLE》IG調侃朱軒洋：「愛的不同模樣是去公園偷吃嗎？」、「小編沒料到這則貼文出來居然這這個結果吧！」、「專一很難嗎？」、「他的青春期真的還沒定型。」、「小編是預言家！」
朱軒洋2018年與《下半場》代班化妝師Cindy相識，2人相互扶持走過沒沒無名的階段，Cindy曾照顧因打球導致十字韌帶斷裂的朱軒洋，朱軒洋也陪伴Cindy度過視網膜開刀的階段，未料如今卻發生朱軒洋劈腿事件，讓粉絲們都感到遺憾。
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