海外遊學有新選擇 前進美國NASA首發團向小學生招手

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在這2週內，老師們將親自帶領孩子們前進實際NASA宇航基地，安排與太空人、各領域科學家、工程師互動，並透過一系列的科學任務培養廣闊世界觀、宇宙觀、深度感受人與世界連結的重要性，適合對於太空充滿好奇憧憬，也想體驗沉浸式全外語學習環境的孩子參加。結訓完成任務後，將獲得由NASA太空人親自簽署頒發的結業證書！
此外，此行也將帶孩子們走進一些沒辦法直接購票進入參觀的地點，譬如：休士頓太空港、誕生出全世界第一隻複製羊桃莉的實驗室，或是休士頓大學醫學中心——讓孩子們以團隊方式參與鯊魚解剖課程，搭配許多模擬的太空任務等，讓孩子覺得自己好像真的成了太空人，進而引發他們探索太空和科學的熱情 。
「HASSE太空學校」是由去年榮獲美國眾議院頒發特殊貢獻獎「全球影響力大獎」的國際太空教育領域先鋒劉倬宇，於2005年在休士頓創辦而成。團隊由NASA科學家、太空人、大學教授等專業精英人士所組成，並邀請前國際太空站指揮官焦立中博士擔任首席顧問，透過太空主題探索創新的教育方法和理念、突破傳統教育的模式和限制，激勵青少年的學習熱情和夢想不設限。截至目前為止，已吸引近20個國家學生參與，近13,000名校友遍布全球。