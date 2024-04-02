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海外遊學有新選擇 前進美國NASA首發團向小學生招手

▲海外遊學有多元化選擇，今年針對小學生推出前進美國NASA詢問度高。（圖／HASSE太空學校提供）
▲海外遊學有多元化選擇，今年針對小學生推出前進美國NASA詢問度高。（圖／HASSE太空學校提供）

記者金武鳯/綜合報導

海外遊學團熱潮方興未艾，單純學習語文、旅遊已無法滿足現代孩子及家長需求！訴求探險、音樂、領袖等主題遊學團漸成主流，稀有、可獲得難得經驗的行程更是一位難求！將於今年暑假前進NASA宇航基地，與太空人、科學家互動，並執行一系列科學任務的「2024美國休士頓太空科學探索營」首發團，一推出就引發熱議。

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「美國休士頓太空科學探索營」首發團，是由與NASA詹森太空中心直屬合作的「HASSE太空學校」，與在台灣的教育合作夥伴「博森國際外語藝術學院」聯手推出，日期訂於今年暑假7月15日至28日，僅限20個名額，專為小二至小六的國小學童設計。全程有4名博森資深老師和2位HASSE的專業助教專車專人陪伴引領。

▲首度針對小學推出的前進NASA海外遊學團，引發熱議。（圖／HASSE太空學校提供）
▲首度針對小學推出的前進NASA海外遊學團，引發熱議。（圖／HASSE太空學校提供）
在這2週內，老師們將親自帶領孩子們前進實際NASA宇航基地，安排與太空人、各領域科學家、工程師互動，並透過一系列的科學任務培養廣闊世界觀、宇宙觀、深度感受人與世界連結的重要性，適合對於太空充滿好奇憧憬，也想體驗沉浸式全外語學習環境的孩子參加。結訓完成任務後，將獲得由NASA太空人親自簽署頒發的結業證書！

此外，此行也將帶孩子們走進一些沒辦法直接購票進入參觀的地點，譬如：休士頓太空港、誕生出全世界第一隻複製羊桃莉的實驗室，或是休士頓大學醫學中心——讓孩子們以團隊方式參與鯊魚解剖課程，搭配許多模擬的太空任務等，讓孩子覺得自己好像真的成了太空人，進而引發他們探索太空和科學的熱情 。

「HASSE太空學校」是由去年榮獲美國眾議院頒發特殊貢獻獎「全球影響力大獎」的國際太空教育領域先鋒劉倬宇，於2005年在休士頓創辦而成。團隊由NASA科學家、太空人、大學教授等專業精英人士所組成，並邀請前國際太空站指揮官焦立中博士擔任首席顧問，透過太空主題探索創新的教育方法和理念、突破傳統教育的模式和限制，激勵青少年的學習熱情和夢想不設限。截至目前為止，已吸引近20個國家學生參與，近13,000名校友遍布全球。


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