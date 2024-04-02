昔遭朱軒洋當眾問：妳有小孩嗎 劉品言現身親曝「兩人私下關係」
愛情喜劇電影《莎莉》導演練建宏，今（2）日率演員劉品言、林柏宏、楊麗音、湯詠絮、李英宏出席首映會。提到朱軒洋與吳卓源在公園激吻被拍一事，曾上朱軒洋主持節目《二呆流浪記之完全大人手冊》的劉品言，在節目中被他問道：「妳有小孩嗎？」劉品言坦言兩人私下並不熟悉，笑說自己是戀愛腦，如果曖昧對象表明身分是單身，她就會相信。
記者黃雅琪／台北報導
朱軒洋被週刊爆料曖昧「鄉民老婆」吳卓源，曾上曾敬驊、朱軒洋主持的實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》的劉品言，今日出席《莎莉》首映會訪問坦言：「我其實和他沒有到這麼熟，我只是去參加節目而已。」還笑說自己一談戀愛就是戀愛腦：「我談戀愛是會變成有娃娃音的！」會從霸氣獅子女變成小貓咪。
《莎莉》女主角劉品言在片中大玩交友軟體，還為愛不顧一切飛往法國；劉品言表示為了拍攝本片，她特別下載交友軟體體驗一下，放上漂亮友人的照片狂收私訊：「約嗎？」導演練建宏為了田野調查下載交友軟體，假扮成擁有3間大安區房產的貴婦莉莉：「釣到一位阿拉伯人，想來台灣和我結婚，還騙我說自己2個月的薪水要30萬，還要我賠償他！」最後果斷封鎖對方，結束鬧劇。
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