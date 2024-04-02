朱軒洋正宮Cindy開撕吳卓源粉絲 爆氣怒轟：不要在我這邊撒野
朱軒洋背著相戀5年的美妝YouTuber網紅Cindy，偷吃「鄉民老婆」吳卓源（Julia Wu），經紀公司回應「感情太年輕處理不好」，吳卓源錯愕說男方告知「已分手」，被Cindy親上火線怒轟情敵吳卓源：「妳確定？」Cindy也於晚間再度在IG上發聲回應，要求吳卓源的粉絲：「不要在我這邊撒野！」
記者張一笙／綜合報導
相較於朱軒洋和吳卓源選擇透過經紀公司發聲，Cindy則是親自在IG上開炮，「叫我不要雌競不要罵女生的，要不要先管管女方粉絲，不要在我這邊撒野，比誰漂亮誰更好啊？到底是誰在競？」努力捍衛自己身為正宮的地位。
事實上，Cindy今日稍早就已經3度在IG上飆罵幸災樂禍的粉絲，先是有吳卓源的鐵粉在IG上開嗆：「管不好自己男友，還去嗆人，好搞笑！」Cindy則是嚴肅地回覆：「你看我有在笑嗎？」接著又強調朱軒洋已經是個大人：「而且一個25歲的人還要我管喔？我是他媽嗎？邏輯死亡就安靜吧！」
又有粉絲留言「吳卓源比妳香」，試圖挑釁Cindy，她也怒轟「你吃到再告訴我香不香，不然你連朱軒洋都不如」、「還是你其實想吃的是朱軒洋，難怪你這麼急！」
在劈腿事件爆發後，朱軒洋的經紀公司回覆《NOWnews今日新聞》表示：「工作很努力，感情太年輕處理不好。」吳卓源也透過所屬的經紀公司華風數位發表聲明：「Julia 與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。目前情況，對她來說非常錯愕非常受傷，之後面對感情上會更小心謹慎。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道