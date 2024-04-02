朱軒洋公園激吻交纏吳卓源！正宮Cindy狠嗆：我男友在你身上嗎

朱軒洋正宮Cindy開撕吳卓源粉絲　爆氣怒轟：不要在我這邊撒野

▲朱軒洋女友Cindy（右）開撕吳卓源（左）粉絲，不准他們撒野。（圖／翻攝自吳卓源、朱軒洋、Cindy IG）
▲朱軒洋女友Cindy（右）開撕吳卓源（左）粉絲，不准他們撒野。（圖／翻攝自吳卓源、朱軒洋、Cindy IG）

記者張一笙／綜合報導

朱軒洋背著相戀5年的美妝YouTuber網紅Cindy，偷吃「鄉民老婆」吳卓源（Julia Wu），經紀公司回應「感情太年輕處理不好」，吳卓源錯愕說男方告知「已分手」，被Cindy親上火線怒轟情敵吳卓源：「妳確定？」Cindy也於晚間再度在IG上發聲回應，要求吳卓源的粉絲：「不要在我這邊撒野！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Cindy再度在IG上開炮。（圖／翻攝自Cindy IG）
▲朱軒洋女友Cindy再度在IG上開炮。（圖／翻攝自Cindy IG）
相較於朱軒洋和吳卓源選擇透過經紀公司發聲，Cindy則是親自在IG上開炮，「叫我不要雌競不要罵女生的，要不要先管管女方粉絲，不要在我這邊撒野，比誰漂亮誰更好啊？到底是誰在競？」努力捍衛自己身為正宮的地位。

▲吳卓源粉絲嗆Cindy管不好朱軒洋，她也反擊「我是他媽嗎？」（圖／翻攝自Cindy IG）
▲吳卓源粉絲嗆Cindy管不好朱軒洋，她也反擊「我是他媽嗎？」（圖／翻攝自Cindy IG）
事實上，Cindy今日稍早就已經3度在IG上飆罵幸災樂禍的粉絲，先是有吳卓源的鐵粉在IG上開嗆：「管不好自己男友，還去嗆人，好搞笑！」Cindy則是嚴肅地回覆：「你看我有在笑嗎？」接著又強調朱軒洋已經是個大人：「而且一個25歲的人還要我管喔？我是他媽嗎？邏輯死亡就安靜吧！」

又有粉絲留言「吳卓源比妳香」，試圖挑釁Cindy，她也怒轟「你吃到再告訴我香不香，不然你連朱軒洋都不如」、「還是你其實想吃的是朱軒洋，難怪你這麼急！」

▲Cindy向吳卓源的粉絲們開戰，要他們去跟當事人交往才知道香不香。（圖／翻攝自吳卓源IG）
▲Cindy向吳卓源的粉絲們開戰，要他們去跟當事人交往才知道香不香。（圖／翻攝自吳卓源IG）
在劈腿事件爆發後，朱軒洋的經紀公司回覆《NOWnews今日新聞》表示：「工作很努力，感情太年輕處理不好。」吳卓源也透過所屬的經紀公司華風數位發表聲明：「Julia 與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。目前情況，對她來說非常錯愕非常受傷，之後面對感情上會更小心謹慎。」

▲吳卓源（左圖）的粉絲竟嗆Cindy管不住朱軒洋，讓正宮氣到發飆「我不是他媽」。（圖／吳卓源、Cindy IG）
▲因為朱軒洋的偷吃，Cindy（右）在網路上隔空炮轟吳卓源（左）。（圖／吳卓源、Cindy IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

吳卓源發聲「他說已經分手」　朱軒洋正宮Cindy爆氣截圖：妳確定

快訊／朱軒洋激吻吳卓源被拍　經紀公司回應：太年輕感情處理不好

朱軒洋公園激吻交纏吳卓源！正宮Cindy狠嗆：我男友在你身上嗎

朱軒洋劈腿吳卓源　粉絲湧進「最大苦主」版面朝聖：神預言

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞