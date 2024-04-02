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Rondo正式宣佈從NBA退役！手握2枚冠軍戒　曾陷毒品、槍械等爭議

▲38歲的Rajon Rondo正式宣佈從NBA退役，手握2枚冠軍戒，曾陷毒品、槍械等爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲38歲的Rajon Rondo正式宣佈從NBA退役，手握2枚冠軍戒，曾陷毒品、槍械等爭議。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

38歲的Rajon Rondo已在NBA拚戰16個賽季，近日在一檔Podcast節目中親口說出，自己「絕對」不會再回到NBA打球了，因為他想要留下更多時間陪伴孩子，言下之意似乎也將正式從NBA退役。

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影片中可以看到，Rondo在名為〈All The Smoke〉的Podcast節目中受訪，說到自己絕對不會再回到NBA打球了，因為他希望多花時間陪伴孩子們。2006年被鳳凰城太陽選進後，先後效力許多球隊包含波士頓塞爾提克、達拉斯小牛隊、沙加緬度國王、芝加哥公牛、紐奧良鵜鶘、洛杉磯湖人、亞特蘭大老鷹、洛杉磯快艇，還有克里夫蘭騎士，總計9隊。

並且，他在塞爾提克、湖人期間拿下NBA總冠軍，並曾4次入選全明星陣容，生涯總助攻數也位居NBA史上第15名。雖然Rondo的資深經驗還是能帶給球隊多方面的幫助，不過自身也受到傷病困擾，在2023年、2024年賽季都沒有和球隊簽約，但也沒有宣布正式退役，16年的職業生涯累積957場例行賽，場均貢獻9.8分、7.9次助攻、4.5個籃板和1.6次抄截。

況且，Rondo在今年1月時，曾在印第安納州因身上被發現非法持有槍枝、大麻、吸食大麻用具而遭到逮捕，並且在2023年也曾爆出，和前女友發生爭執因而持槍威脅她，並遭到法院發出緊急保護令。即便Rondo本人沒有宣布退役，恐怕也很難有球隊會再和他簽約。

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