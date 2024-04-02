迎兒童節連假 高雄漢來指定住房送遊樂券、動物園門票
兒童節連假即將到來，北高漢來大飯店特別推出多種住房專案，滿足多樣需求。台北漢來大飯店結合人氣觀光景點推出「金曲夢想家」及「漫步雲端101」住房專案；高雄漢來大飯店則以兒童節為主題規劃，專案限量搭配湯姆熊遊樂券或壽山動物園門票。
記者陳美嘉／高雄報導
「高雄漢來大飯店」以兒童節為主軸推出的住房專案，即日起皆開放預訂。「童趣住房專案」價格$9,009起，房間內有擺設小帳蓬、可愛抱枕及泡棉球燈等裝飾物，增添童趣氛圍，並贈送湯姆熊遊樂券兩張。同步開放預訂的「歡慶兒童節-勇闖大明星夢幻島專案」則是住宿超人氣的三麗鷗主題房，專案價格為$9,563起，限量贈送壽山動物園門票及1000元三麗鷗商品券。
位於東區門戶的台北漢來大飯店，鄰近南港高鐵及捷運站，周邊還有許多知名的觀光指標。今年春季連假台北漢來大飯店結合周圍人氣景點-台北流行音樂中心，推出「金曲夢想家住房專案」，專案價$8,084，即日起開始販售，只要預訂此住房專案即加贈2張北流《唱我們的歌-流行音樂故事展》門票。
此外，也針對高端旅客推出「漫步雲端101住房專案」，民眾可選擇搭配行政樓層的豪華客房或豪華套房，專案價$12,474起，可於住宿期間享用台北最美的行政酒廊-貴賓軒，還有專車將民眾送往台北101，並贈送2張觀景台門票。