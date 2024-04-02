東京都足立區議會18位議員拜會屏東縣議會

日本東京都足立區議會友好聯盟18成員於今（2）日，在吉岡茂會長及工藤哲也議長率同下，拜訪了屏東縣議會。由副議長盧文瑞與29位議員熱情接待，這是雙方議會自110年6月透過視訊簽署合作備忘錄後首次相見歡。雙方除了互贈紀念品外，也表達了未來在文化、藝術、教育等領域促進交流與合作的期望，以加強兩城市之間的情感連結。
記者莊全成／屏東報導
近年來，屏東縣與日本的交流頻繁，縣議會也特別成立「臺日友好議員聯盟」，並與日本各城市議會進行交流。特別是在2020年初新冠肺炎疫情爆發時，日本各城市醫療物資匱乏，屏東縣即時募集醫療物資支援當地，這種雪中送炭的行為不僅感動了鹿兒島、東京都足立區，也促成了雙方議會間友誼的橋樑。
屏東縣副議長盧文瑞代表議會歡迎了來自日本「足立區議會日台議員連盟訪問團」的到訪，並感謝他們在2021年3月中國禁止台灣鳳梨輸入後，發起了採購台灣鳳梨的活動，見證了堅定的台日情誼。他希望透過這次訪問活動，能夠加強雙方議會間的友誼，並促進各領域更多的合作機會。
東京都足立區議會連盟會長吉岡茂表示，對屏東在疫情期間捐贈許多醫療物資至東京都足立區表示感謝。他提到，雙方曾進行多次視訊交流，分享了當地的觀光、文化及農業等資訊，讓東京都足立區的議員更加認識台灣屏東。他希望這次的拜會能夠進一步強化彼此議會間的感情。