吳卓源衰捲朱軒洋小三疑雲 霸氣感情觀被挖出「都是男生來追我」
有「鄉民老婆」稱號的歌手吳卓源（Julia Wu）被周刊目擊在河畔激吻24歲男星朱軒洋，由於男方與美妝YouTuber網紅女友Cindy已交往5年，因此有不少人湧進吳卓源IG，質疑她是否介入朱軒洋及Cindy之間感情？吳卓源昔日提到感情觀，表示：「都是男生來追我的。」霸氣發言隨著三角戀風波再次受到關注。
記者張一笙／綜合報導
吳卓源不僅有高顏值及獨特嗓音，還有一雙細長的大長腿，被不少粉絲封為「鄉民老婆」。2020年吳卓源與婁峻碩合作推出歌曲〈七十億分之一加一〉，在MV中吳卓源巧扮傻白甜，上演女追男的戲碼。歌曲推出後，吳卓源在受訪時被問到她是否有這樣女追男的經驗，吳卓源自信地笑說：「3個字，不可能！都是男生來追我的。」
今年29歲的吳卓源是澳籍華裔，從小在上海長大，8歲才移民澳洲，大學畢業於美國柏克萊音樂學院，出道至今人氣累積極高人氣，慵懶的獨特唱腔，讓她唱起R&B風格的音樂更有味道，深受粉絲們喜愛。如今，吳卓源被拍到在河畔激吻朱軒洋，可能會面臨到形象重創的危機，影響她過去在樂壇累積的人氣與名聲。
吳卓源對此透過所屬的經紀公司華風數位發表聲明：「Julia與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。目前情況，對她來說非常錯愕非常受傷，之後面對感情上會更小心謹慎。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道