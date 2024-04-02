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砸重金買《三體》IP版權！中國億萬富翁遭同事毒殺　一審判決出爐

▲許垚在上海市第一中級人民法院出庭。 （圖／翻攝自微博）
▲許垚在上海市第一中級人民法院出庭。 （圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑／綜合報導

Netflix版《三體》改編自中國作家劉慈欣的知名同名科幻小說，在今年三月上架後於全球創造破百萬次的觀看紀錄掀起廣泛討論，同時另一樁與《三體》相關討論則是與其全球版權擁有者遭自己的員工蓄意下鉈毒殺害有關。中國媒體報導指出，就在《三體》影集上架後隔天，上海法院即對該起命案的兇嫌判處了死刑。

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擁有億萬身價的中國遊戲大亨、知名上市遊戲公司「遊族網路」創辦人兼董事長林奇2020年12月傳出因病救治無效逝世。但上海警方後來發現，林奇疑似遭人下鉈毒，仔細追查後更發現兇嫌就是林奇的部屬、遊族公司執行長許垚；此案經過調查審理過後，上海第一中級法院於上月22日上午宣判，許垚因毒殺董事長林奇等人故意殺人罪名成立判處死刑。

中國網路遊戲公司「遊族網路」由林奇創立，林奇出身溫州商人家族，是南京郵電大學計算機信息管理專業畢業，曾從軟體工程師做起，創立自己的軟體公司投入網路廣告、遊戲等產業獲得好評，躋身一線網遊廠商，後來逐漸建立起針對科幻、奇幻類等IP開發和運營的文化傳媒企業，而與Netflix合作製作英文版《三體》影集，更是由族公司一項重大計畫，林奇不僅成為該影集的執行製片人，還建立「三體宇宙文化」、「遊族影業」等公司，而與他同年紀的許垚亦成為公司董事，大量參與相關業務。

中國知名科幻小說《三體》一直是林奇欲推廣到全球、盼能打造有如星際大戰般擁有全球影響力的重要IP。2014年，林奇花了1.2億元購買《三體》系列作的版權和影視改編許可，並成功和網飛簽約，還與《權力遊戲》（Game of Thrones）製作團隊攜手完成改編工作，此前遊族網路最知名的產品就是從該劇改編的一款策略遊戲。

法律背景出身、曾擔任上海復星集團法務的許垚，此前被認為在與網飛簽約當中佔重要角色，但根據上海媒體《紅星新聞》、中國商業雜誌《財新》、中國財經媒體《IT之家》等報導，許垚疑似在公司表現不佳遭降職減薪，更被「邊緣化」，因此產生對於老闆林奇的職位安排與薪資待遇的不滿和怨憤，因此精心策劃這場持續向林奇和自己職位繼任者的投毒報復行動。

報導稱，許垚平時醉心美劇《絕命毒師》（Breaking Bad），並在上海青浦設有一處專門製毒的實驗室，平常通過暗網購買了上百種毒藥私下進行配置，還經常拿貓、狗等動物做實驗，確認小動物毒死後才開始持續向人投毒。

《財新》報導當中引述法庭文件，稱在2020年9月到12月的這段時間裡，許垚開始將氯化甲基汞摻入咖啡、威士忌和水等飲料後，將飲料帶到辦公室，或將毒藥丸偽裝成保健食品送給公司高層。《鳳凰財經網》則形容「情節離奇堪比好萊塢大片，手法專業足稱中國版『絕命毒師』」，外界則多將此事和清華大學女大生朱令遭遇的鉈中毒事件相提。

上海市第一中級人民法院上月指出，經過審理調查發現，被告人許垚因公司經營管理事宜和林其產生矛盾，一共造成公司4人中毒。法院認為，許垚是有預謀地以投毒方式故意殺人、危害公共安全，「其犯罪動機極其卑劣，犯罪手段極其惡劣，危害後果特別嚴重，主觀惡性極大，依法應予嚴懲」，最終以故意殺人罪對許垚判處死刑，剝奪政治權利終身，以投放危險物質罪對許垚判處有期徒刑六年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

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