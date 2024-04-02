砸重金買《三體》IP版權！中國億萬富翁遭同事毒殺　一審判決出爐

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中國網路遊戲公司「遊族網路」由林奇創立，林奇出身溫州商人家族，是南京郵電大學計算機信息管理專業畢業，曾從軟體工程師做起，創立自己的軟體公司投入網路廣告、遊戲等產業獲得好評，躋身一線網遊廠商，後來逐漸建立起針對科幻、奇幻類等IP開發和運營的文化傳媒企業，而與Netflix合作製作英文版《三體》影集，更是由族公司一項重大計畫，林奇不僅成為該影集的執行製片人，還建立「三體宇宙文化」、「遊族影業」等公司，而與他同年紀的許垚亦成為公司董事，大量參與相關業務。
中國知名科幻小說《三體》一直是林奇欲推廣到全球、盼能打造有如星際大戰般擁有全球影響力的重要IP。2014年，林奇花了1.2億元購買《三體》系列作的版權和影視改編許可，並成功和網飛簽約，還與《權力遊戲》（Game of Thrones）製作團隊攜手完成改編工作，此前遊族網路最知名的產品就是從該劇改編的一款策略遊戲。
法律背景出身、曾擔任上海復星集團法務的許垚，此前被認為在與網飛簽約當中佔重要角色，但根據上海媒體《紅星新聞》、中國商業雜誌《財新》、中國財經媒體《IT之家》等報導，許垚疑似在公司表現不佳遭降職減薪，更被「邊緣化」，因此產生對於老闆林奇的職位安排與薪資待遇的不滿和怨憤，因此精心策劃這場持續向林奇和自己職位繼任者的投毒報復行動。
報導稱，許垚平時醉心美劇《絕命毒師》（Breaking Bad），並在上海青浦設有一處專門製毒的實驗室，平常通過暗網購買了上百種毒藥私下進行配置，還經常拿貓、狗等動物做實驗，確認小動物毒死後才開始持續向人投毒。
《財新》報導當中引述法庭文件，稱在2020年9月到12月的這段時間裡，許垚開始將氯化甲基汞摻入咖啡、威士忌和水等飲料後，將飲料帶到辦公室，或將毒藥丸偽裝成保健食品送給公司高層。《鳳凰財經網》則形容「情節離奇堪比好萊塢大片，手法專業足稱中國版『絕命毒師』」，外界則多將此事和清華大學女大生朱令遭遇的鉈中毒事件相提。
上海市第一中級人民法院上月指出，經過審理調查發現，被告人許垚因公司經營管理事宜和林其產生矛盾，一共造成公司4人中毒。法院認為，許垚是有預謀地以投毒方式故意殺人、危害公共安全，「其犯罪動機極其卑劣，犯罪手段極其惡劣，危害後果特別嚴重，主觀惡性極大，依法應予嚴懲」，最終以故意殺人罪對許垚判處死刑，剝奪政治權利終身，以投放危險物質罪對許垚判處有期徒刑六年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。