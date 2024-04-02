一粒登上國際！水手台灣日邀請Wing Stars　西雅圖開「粒寶樂園」

PLG ／高國豪率隊降下三分雨！攻城獅飆19顆外線120：101大勝勇士

▲攻城獅高國豪投進全隊最多5顆三分球，攻下20分、6助攻、2抄截。（圖／攻城獅提供）
▲攻城獅高國豪投進全隊最多5顆三分球，攻下20分、6助攻、2抄截。（圖／攻城獅提供）

記者林之越/綜合報導

新竹攻城獅今（2）日對上富邦勇士，高國豪投進全隊最多5顆三分彈，而洋將克拉攻下30分、15籃板，狄帝也有22分、13籃板，全隊狂飆19顆三分球刷新隊史紀錄，最終以120：101海放勇士，保住5成勝利並守下聯盟第4名的位置。

我是廣告 請繼續往下閱讀
首節結束勇士雖然握有31：28領先，但攻城獅第二節外線手感火燙，狂轟38分，團隊半場三分球19投9中，命中率近乎5成。全隊多點開花，除了狄帝拿下15分之外，蕭順議、克拉及朱雲豪也各攻下11分，半場結束反而以66：53領先勇士。

兩隊易籃後，攻城獅的外線攻勢沒有停滯，高國豪、朱雲豪、克拉、狄帝和曾柏諭都各自貢獻一顆3分彈，第3節打完維持91：78的二位數領先。第四節尾聲，勇士一度將比分拉近，但無奈原先差距過大，攻城獅末節依然有5顆三分球進帳，最終就以120：101大勝富邦勇士，同時也終止球隊2連敗。

▲富邦勇士強森攻下全隊最高24分，但攻城獅降下三分雨，無奈吞敗。（圖／富邦勇士提供）
▲富邦勇士強森攻下全隊最高24分，但攻城獅降下三分雨，無奈吞敗。（圖／富邦勇士提供）
攻城獅本場共投進19顆三分球，刷新隊史在例行賽單場三分球進球紀錄，克拉攻下全場最高30分、15籃板，狄帝也有22分、13籃板表現，高國豪貢獻20分、6助攻，而朱雲豪則扮演板凳暴徒，飆進4顆三分球，拿下18分。勇士方面，強森砍下全隊最高24分、11籃板、3助攻，泰勒也有23分、8籃板外帶3抄截。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

PLG／沃許本砍「23分20板」！領航猿83：79逆轉鋼鐵人　拉出6連勝

影／PLG國王宣布解約牧倫斯！不爽打脫衣開車走人　台籃史上最扯

PLG／Q.戴維斯籃球生涯恐畫下句點　毆妻案依傷害罪判拘役30天

林書豪為牧倫斯抱不平！脱衣離場惹議　轉發一文寫：永遠保持善良

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞