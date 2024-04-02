PLG ／高國豪率隊降下三分雨！攻城獅飆19顆外線120：101大勝勇士
新竹攻城獅今（2）日對上富邦勇士，高國豪投進全隊最多5顆三分彈，而洋將克拉攻下30分、15籃板，狄帝也有22分、13籃板，全隊狂飆19顆三分球刷新隊史紀錄，最終以120：101海放勇士，保住5成勝利並守下聯盟第4名的位置。
記者林之越/綜合報導
首節結束勇士雖然握有31：28領先，但攻城獅第二節外線手感火燙，狂轟38分，團隊半場三分球19投9中，命中率近乎5成。全隊多點開花，除了狄帝拿下15分之外，蕭順議、克拉及朱雲豪也各攻下11分，半場結束反而以66：53領先勇士。
兩隊易籃後，攻城獅的外線攻勢沒有停滯，高國豪、朱雲豪、克拉、狄帝和曾柏諭都各自貢獻一顆3分彈，第3節打完維持91：78的二位數領先。第四節尾聲，勇士一度將比分拉近，但無奈原先差距過大，攻城獅末節依然有5顆三分球進帳，最終就以120：101大勝富邦勇士，同時也終止球隊2連敗。
攻城獅本場共投進19顆三分球，刷新隊史在例行賽單場三分球進球紀錄，克拉攻下全場最高30分、15籃板，狄帝也有22分、13籃板表現，高國豪貢獻20分、6助攻，而朱雲豪則扮演板凳暴徒，飆進4顆三分球，拿下18分。勇士方面，強森砍下全隊最高24分、11籃板、3助攻，泰勒也有23分、8籃板外帶3抄截。
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