板橋知名牛排店「鼎庭」宣布停業！在地人見門口頂讓公告超崩潰
又有在地名店宣布收攤！新北市板橋區知名的牛排店鼎庭（原大庭），在當地經營多年，累積許多在地死忠顧客，歷經改名依舊人氣不減。不過店家在3月3日時宣布暫停營業，沒想到今（2）日突然改為結束營業，並宣布頂讓，消息讓許多在地人震驚不已。
記者潘毅／綜合報導
據鼎庭牛排臉書發文指出，店家在3月3日時就先發文「即日起暫停營業」，沒想到事隔一個月後，貼文突然修改為說「即日起結束營業，頂讓中」，店家的鐵捲門上也貼上了「頂讓」公告與聯繫方式。
板橋在地人得知消息後，也十分詫異，「我才剛開葷，準備這兩天要過去的」、「原本不是說休息一陣子嗎，怎麼直接變成頂讓了」、「從國小吃到現在都當爸爸了，還是會帶小孩去吃，真的不捨啊」、「從國小吃到現在都當爸爸了，還是會帶小孩去吃，真的不捨啊」、「從80元吃到現在，單身吃到現在兩個小孩都愛吃」。
實際查看鼎庭（大庭）牛排的Google地標，發現店家開業已久累積了大量口碑，一共有多達2828則評論，是板橋在地的人氣名店，醬料口味受到好評，但也因為人氣太旺，常常讓客人等出火氣，給予1星負評導致平均星數被拉低到3.8顆星。