「和春堂」進駐台中大遠百 食品化商品翻轉中藥傳統印象

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許詠綺看好這股風潮，頂著強大壓力，力爭轉型。她說，和春堂是百年老店，秉持的是「中醫，是先治療人心，其次是治病；自己先試過、吃過、感受過，再介紹給客人！」為此和春堂還被譽為最有溫度的老藥房，信譽卓著。老人家堅持守住傳統，就能站穩腳步，繼續走下去。
與老人家立場不同，年輕的第三代認為「改變才能走出去」。許詠綺笑說，幾經「抗爭」，和春堂翻轉出新風貌。第三代王天亨接棒後，透過中藥食品化，開發出不少商品，諸如在黑糖磚加入粉光、澎大海熬雪梨磚及荔枝花果磚等，不僅包裝年輕化，製做成小方磚的澎大海等中藥，沖泡方便，也符合在超商、超市等通路販售，甚至還打開海外市場，營業額大幅成長。
和春堂第三代翻轉了大眾對中藥的定義。不論是經典品項漢方滷包、茶包、調味粉，也有符合通路熱銷的手工仙楂軟糖，也是為了考量到小朋友的喜愛而研發，這也顛覆一般人對漢方總是苦澀、難以入口印象。許詠綺強調，百年信譽不過動搖，為了讓消費者吃得安心，所有產品都是合格工廠生產製造，並符合國際驗證和安全標準規範。
為拓展通路，讓更多消費者看到不一樣的漢方食品，和春堂即日起進駐台中大遠百B2 City Super舉辦快閃活動，為期半年駐點裡，除展售新開發商品外，還將不定期舉辦現場食演，例如刀切回甘微涼八仙果，快閃首七日現場也有快閃優惠，歡迎民眾把握機會撿便宜。