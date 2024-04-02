女子送回相處10年虎斑貓！志工爆「棄養內幕」 牠神情憂傷等新家
居然這麼乾脆就能割捨相處10年的感情！日前在美國一間動物收容所內，迎回了一隻已經10歲的虎斑貓，當女飼主說出必須棄養的原因時，讓收容所志工都相當傻眼，也決定替貓貓找尋更有愛的新主人。
記者潘毅／綜合報導
位於美國北卡羅來納州的「東卡羅來納人道協會」，多年來不斷收容流浪動物，幫助他們找到新家。不過近期出現了一個特殊案例，就是一隻名為「亞瑟」（Arthur）的10歲虎斑貓，近期被女飼主送回機構內棄養，而亞瑟待在收容所時，似乎也感覺到自己被遺棄了，一度面露憂傷的神情。
所幸在志工的陪伴下，亞瑟的難過沒有持續太久。事實上10年前亞瑟還是幼貓時，就是從這個機構成功出養的，不過近期女飼主找到了新男友，但因為男方對貓咪有過敏體質，飼主沒想多久，就狠心決定拋棄亞瑟，把牠送回原機構。
這樣的理由也讓協會相當傻眼，但也立即著手替亞瑟找尋新家，並將完整故事公布在各大社群上，希望下一個主人，不會像前一位女飼主一樣，因為一些理由就拋棄亞瑟。
亞瑟的故事曝光後，也吸引大批網友進行聲援「他看起來很憂傷，知道自己被拋棄⋯」、「男人會騙妳的感情只有錢和愛妳的寵物不會背叛妳」、「真是不負責任的人，怎能丟棄自己的貓孩」、「養了十年還不懂得陪伴與愛的意義，亞瑟值得更好的」。