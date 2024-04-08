賽季MVP爭奪戰！雷霆SGA挑戰金塊高牆Jokic　Tatum、字母哥參一腳

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雷霆「SGA」 vs. 金塊Nikola Jokic
然而另有一派人認為，現年25歲的雷霆隊核心SGA會是競爭MVP的一大熱門。在戰績部分，SGA無疑是能夠和Jokic互別苗頭的，目前金塊54勝24敗、雷霆53勝25敗，兩隊之間僅有1場勝差，分別排在西區第1以及第3，而且已確定都能晉級季後賽。
確實金塊的戰績更勝一籌，但雷霆這邊是由SGA帶領的年輕陣容，可以在西區殺出一條血路當屬本季前幾大驚奇。相比之下，Jokic率領的是和去年拿下總冠軍幾乎相近等級的陣容，穩居在龍頭似乎也不太讓人意外，而這點也正是不少媒體對於Jokic的唯一意見，審美性上的疲勞。
但即便如此，Jokic重複而穩定的表現才是他恐怖之處，本季他場均得分26.1分，排在全聯盟第10之後，不過場均籃板來到生涯次高的12.3個、助攻也有9個，全方位的數據比起單方面的得分更為加分，且Jokic作為獨特的控球型中鋒，實際在球場上宰制能力也是有目共睹。
SGA本季場均可以拿下30.3分、5.5籃板並傳出6.3次助攻，共繳出12場單場突破30分的比賽，穩定的中距離和流暢的切入突破，在三分線稱霸的現在，也讓球迷體驗到獨特的90年代NBA球風。
但言下之意，不代表SGA完全沒有外線投射能力，他場均3.5次三分出手，命中率也能維持在3成65。最讓人驚豔的，莫過於他的傳球失誤比例，作為球隊控場球員，但每場失誤能控制在2.2次，傳出6.3次助攻，外加還有2.1次抄截，顯示SGA在防守端的表現也不馬虎。但儘管如此，Jokic在本屆MVP的各個預測中，目前還算是保有領先地位，而SGA則是更近似於挑戰者的姿態。
潛在人選「字母哥」Giannis Antetokounmpo、Jayson Tatum
此外，也有少數媒體認為，曾在2019年、2020年賽季連續拿下MVP的字母哥還是有競爭的機會，他場均30.8分、11.5籃板、6.4助攻，助攻部分略遜於Jokic，但場均失誤3.4次也更高，外加上公鹿目前雖然排在東區第2位，不過勝率在西區只能排在第5位，這也會是他競爭MVP席次的一大硬傷。
最後是討論中較少被提及的，來自塞爾提克的Jayson Tatum，帶領球隊拿下62勝16敗獨走東區，領先第2的公鹿來到15場勝差，幾乎可以說是不在同一個等級，是他被放入MVP人選的最大本錢。
場均可以拿下27.2分、8.3籃板和4.9次助攻，命中率有4成74絕對是合格的表現，相較之下，SGA、Jokic兩人命中率都超過5成，並且在持球進攻效率還有球隊主導性上，也比Tatum來得更突出。因此，Tatum、字母哥雖然並非沒有機會角逐MVP，但難度相對較高。
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