喊「中國台灣」遭炎上！回春丹遭取消演出 微博狂挺：沒說錯啊
以歌曲《鮮花》爆紅的中國廣西獨立樂團「回春丹」原訂受邀參與屏東「台灣祭」音樂節演出，惟因在IG、微博發文稱「中國台灣」引起不少人不滿抗議，最終遭官方取消，今（2）日首度來台的專場演出外更引來不少人高舉「台灣獨立」、「光復香港」等旗幟，就連在微博上也有不少台灣網友和中國為此大吵。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國樂團「回春丹」去年在中國音樂節目《樂隊的夏天》中演唱自創歌曲〈鮮花〉受到大批樂迷喜愛，週二更首度前往台北Legacy進行專場演出，預計接下來還要南下到屏東墾丁參加台灣祭音樂祭，然而該團因為在IG、微博發文寫到「從廣西到中國台灣，明天台北開爐見」，引發大批台灣網友不滿，最終遭「台灣祭」官方宣布取消演出。
儘管相關貼文已經在IG上刪除，但貼文用詞「中國台灣」已經在threads、臉書和IG等社群網站上引發台灣網友表示無法接受，在最新一則貼文底下不少台灣人留言稱「如果反過來，變成台灣人去中國表演時說台灣是個國家，肯定馬上被炎上，活動馬上就會被取消還得全額退費」、「會認識你們居然是因為那篇被刪掉的言論，第一印象直接再見」、「感謝回春丹刪文支持台灣獨立！」
而在中國社群媒體微博上，該篇貼文則湧入不少中國網友力挺，紛紛留言表示「沒說錯是咱們的省啊」、「灣灣破煩（防）了，黑轉粉回春丹」、「這裡為您點播一首回春丹的《正義》」、「天塌下來也是中國台灣」、「地方小心眼更小」，不過也有台灣網友留言回應「是台灣獨立音樂祭喔」、「不用來了，不歡迎你們」。
對此，屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭透過影片表示，墾丁是獨立音樂發源地，在民間舉辦的「春天吶喊」告一段落後，縣府辦理音樂品牌台灣祭已邁入第4年，曾邀各國演出團體包含日本、泰國、加拿大等，今年也不例外，因此邀請中國樂團「回春丹」，但相關情事發生後已請樂團撤文，為維持台灣祭一向的信念，取消「回春丹」今年演出，將找其他演出團體遞補，確認後會盡快公布。