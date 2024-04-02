PLG／勇士近7場狂吞6敗！晉級路艱難 許晉哲：目標還是只有連霸
富邦勇士今（2）日在主場面對新竹攻城獅，力求勝利才能搶下第4名的季後賽席位，可惜本場遭到攻城獅三分雨轟炸，以101：120吞下敗仗。賽後勇士總教練許晉哲談到球隊近況，重申目標還是只有連霸，但目前本土球員仍須找回狀態，且和新洋將的配合也尚需要修正。
記者林之越/綜合報導
富邦勇士身為3連霸衛冕軍，本賽季尋求4連霸之路，在本日敗給攻城獅後，戰績12勝16敗，和攻城獅的勝差也來到2場，晉級季後賽之路艱難。不過許晉哲受訪仍重申：「目標還是只有一個，不能以進入季後賽就滿足，這是衛冕軍責任。」顯見球隊目標依然是挑戰拿下4連霸。
例行賽即將進入尾聲，勇士目前打出12勝16敗成績，僅比爐主高雄17直播鋼鐵人較好，想要前進季後賽，勢必需要做出改變。許晉哲點出問題：「以現在狀態來說，我們必須要趕快跟洋將有好的融合，因為我們跟洋將的搭配一直出問題。」並補充道：「像是泰勒今天雖然拿下23分，但正負值是負12，我們還不太瞭解怎麼用他。」
除了洋將之外，許晉哲也認為：「本土球員要能找回狀態，才能跟洋將做好的配合。」在記者會上他點名，像本場面對攻城獅的比賽中，林志傑共8投僅1中，還有簡廷兆雖然數據不錯，但全場正負值也來到-20，都是球隊需要改善的部分。同時還有防守部分，許總也表示，往後防守失分必須控制在100分以內，否則就會很難贏球。
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