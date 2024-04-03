快訊／習近平與拜登突通話　強調「台灣問題是中美關係紅線」

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根據中國官媒公布的最新對話內容，習近平指出，去年11月他和拜登在舊金山會晤，開啟了面向未來的「舊金山願景」，他稱在雙方團隊致力於落實雙方共識下，「中美關係出現發展穩態勢，受到兩國各界和國際社會歡迎」，但另一方面也稱中美關係的負面因素也有所增加，需要雙方重視，「中美這樣兩個大國，不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗，應該相互尊重、和平共處、合作共贏，繼續沿著穩定、健康、可持續的道路向前走，而不應該走回頭路」
習近平提到，「策略認知問題」是中美關係必須扣好的第一粒連結，他認為中美關係今年要堅持以下數個原則，如「以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，不斷提升對中美關係的正面預期」、「以穩為重，不折騰、不挑事、不越界，維持中美關係整體穩定」和「以信為本，用行動兌現各自承諾，將舊金山願景轉為實景」。
值得注意的是，習近平也在此提到「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，他特別指出希望美國將「總統先生不支持『台獨』的積極表態落實到行動上」，還稱「對於『台獨』勢力分裂活動和外在縱容支持，我們不會聽之任之」。
至於中美經貿科技戰，習近平則稱制裁中國企業不是「去風險」而是「製造風險」，並表示「如果美方願意進行互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，我們也不會坐視不管。」
《美聯社》則提到，拜登在談話期間提及美國政府長期以來的「一中政策」（One China policy ），同時重申美國反對北京動用任何強制、武力手段將台灣納入管轄範圍；同時也針對中國近期在南海的行動表達擔憂，包括中國在南海仁愛礁海域以水砲襲擊、阻礙菲律賓補給船的行動。
準總統賴清德將於下個月就職，與此同時，中國國家主席習近平在北京接見了印尼準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto），我國前總統馬英九也正在中國訪問並傳出有和習近平會談的安排；而日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕下週則將前往白宮，與拜登舉行三國元首峰會，中國在亞太地區的影響力則會是會議的主要議程。