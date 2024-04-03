全中運／郭書卉高女組韻律體操封后　江亞芸國女組欣喜摘冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年全中運個人全能排名第6的郭書卉，在今天前3項的「環」、「球」、「帶」拿下80.483，她必須在最後一項「棒」，取得25分才有機會摘金，最終她在「棒」單項表現行雲流水，拿到28.150，總分衝上108.616，如願摘金，賽後興奮地擁抱媽媽，喜極而泣。
郭書卉賽後表示，「我的老毛病就是求好心切，也會給自己壓力，不過，由於比賽經驗多了，心理素質也有成長，在比賽時會告訴自己不要想太多，努力把最後一套跳完，不要留下遺憾。」她開心的說：「終於贏得渴望的金牌。」
長榮高中教練林昱婷看到郭書卉的表現大幅成長感到欣慰，她說，這是長榮校史第1面全中運韻律體操個人全能賽的金牌。
國中組方面，臺中市東山高中國中部繼昨天奪得成隊賽金牌後，江亞芸、王啟薰又分別以97.650、95.200奪得個人全能的金、銀牌。銅牌則由桃園市武漢國中的黃歆語獲得。
江亞芸是東山高中國中部三年級學生，去年也參加全中運，不過她在那一次資格賽的「環」項目中發生嚴重失誤，未能晉級決賽；她在今天個人全能決賽時的「環」獲得26.500、「棒」獲得25.500、「帶」獲得24.450，3項成績都在所有參賽選手中得分最高。
「我覺得能夠摘金，不可思議！因為我認為在我前面還有很多厲害的選手。」江亞芸得知自己奪得金牌後難以置信，她因為擔心自己表現不好而一直很緊張，她覺得今年跟去年最大的不同之處是上場後心態的調整，她感謝教練和師長們的鼓勵，也感 謝家人每天辛苦的陪伴與接送。