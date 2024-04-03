NBA附加賽生死鬥！一文解析各隊剩餘賽程強度　勇湖火今同日出賽

UVL決賽／衛冕軍中原大學挑戰三連霸　北市大在主場尋求四連后

▲210公分的中原大學艾力攻擊犀利。（圖／大專體總提供）
▲210公分的中原大學艾力攻擊犀利。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度UVL大專排球聯賽公開一級男、女子組決賽，今(3)日至5日將於台北市立大學（天母校區）體育館登場，同時也是繼104學年度後，再次回到此地舉行，一連三天將展開本季大專排球的最終決戰。男一級衛冕軍中原大學本次將挑戰三連霸，女一級衛冕軍臺北市大則將在主場尋求四連霸。

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決賽首日為六強賽事，兩兩捉對廝殺爭取四強席位，女一級賽事率先登場，四強常客中正大學將交手上屆二級冠軍清華大學，國立體大迎戰連奪三屆季軍的高雄師大；男一級賽事緊接在後，目標隊史首冠的彰化師大第一戰將對上臺灣體大，NYCU交大將與國北教大正面交鋒。拿下第一、第二種子籤位的中原大學男排、臺灣師大男排，以及臺北市大女排、臺灣師大女排則將於明日亮相，展開冠軍賽門票爭奪戰。

彰化師大的張育陞、中原大學的曾祥銘本賽季分別效力於日本職業聯賽球隊，隨著聯盟賽程落幕，兩人回歸學校母隊。目前就讀彰師大四年級的張育陞，高中時期曾是豐原高商連霸功臣，2019年國際賽後受到日本球隊的青睞展開旅外征途，更率領當時V2的隊伍走向V1聯盟；中原大三主攻手曾祥銘，去年曾獲UVL「冠軍賽最有價值球員」，本季首度旅日、所屬隊伍拿下該聯盟冠軍。兩大旅外戰力登本屆大專決賽舞台，預計會為大家帶來更震撼的視覺饗宴。

來自剛果、身高210公分的艾力，本學年度來台就讀於中原，是陣中的快攻即戰力。媽媽是前剛果女籃的隊員，艾力遺傳優良的運動基因，再加上超過兩米的身高，能在網前自成一面銅牆鐵壁，讓對手難以攻破，是名副其實「高人一等」的存在。

▲極速超跑女子排球隊成軍六年勇奪企排第一冠！寫下歷史新頁。(圖/極速超跑提供)
▲極速超跑女子排球隊成軍六年勇奪企排第一冠！寫下歷史新頁。(圖/極速超跑提供)
勇闖一級決賽！女子新秀不畏強權

清華大學於111學年度拿下公開二級女子組冠軍，本屆晉升公開一級，並以預、複賽排名第五的成績躋身決賽。複賽階段曾與中正大學鏖戰五局，雖然當時遺憾吞敗，但決賽首戰將再度交手中正，期待能更上一層樓、繼續創造隊史新紀錄！今年補進上屆高中聯賽最佳邊線攻擊球員陳于庭，搭配有企業聯賽經驗的隊長呂玟君，戰力不容小覷，有望再創高峰！

110學年度女二級冠軍國立體大，上屆勇闖公開一級就殺入決賽，最後以第六名作收。今年預、複賽戰況雖有起伏，但最後成功挺過難關，再度擠進決賽。陣中有多名選手為企業聯賽女子隊伍「極速超跑」的成員，該隊在本季企聯拿下例行賽冠軍，能否延續氣勢來到大專賽場，決賽見真章。

112學年度大專排球聯賽一級決賽3天全場次賽事將於大專體總YouTube頻道SSUtv播出，電視轉播場次可以鎖定博斯運動一台。

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