UVL決賽／衛冕軍中原大學挑戰三連霸　北市大在主場尋求四連后

我是廣告 請繼續往下閱讀
彰化師大的張育陞、中原大學的曾祥銘本賽季分別效力於日本職業聯賽球隊，隨著聯盟賽程落幕，兩人回歸學校母隊。目前就讀彰師大四年級的張育陞，高中時期曾是豐原高商連霸功臣，2019年國際賽後受到日本球隊的青睞展開旅外征途，更率領當時V2的隊伍走向V1聯盟；中原大三主攻手曾祥銘，去年曾獲UVL「冠軍賽最有價值球員」，本季首度旅日、所屬隊伍拿下該聯盟冠軍。兩大旅外戰力登本屆大專決賽舞台，預計會為大家帶來更震撼的視覺饗宴。
來自剛果、身高210公分的艾力，本學年度來台就讀於中原，是陣中的快攻即戰力。媽媽是前剛果女籃的隊員，艾力遺傳優良的運動基因，再加上超過兩米的身高，能在網前自成一面銅牆鐵壁，讓對手難以攻破，是名副其實「高人一等」的存在。
勇闖一級決賽！女子新秀不畏強權
清華大學於111學年度拿下公開二級女子組冠軍，本屆晉升公開一級，並以預、複賽排名第五的成績躋身決賽。複賽階段曾與中正大學鏖戰五局，雖然當時遺憾吞敗，但決賽首戰將再度交手中正，期待能更上一層樓、繼續創造隊史新紀錄！今年補進上屆高中聯賽最佳邊線攻擊球員陳于庭，搭配有企業聯賽經驗的隊長呂玟君，戰力不容小覷，有望再創高峰！
110學年度女二級冠軍國立體大，上屆勇闖公開一級就殺入決賽，最後以第六名作收。今年預、複賽戰況雖有起伏，但最後成功挺過難關，再度擠進決賽。陣中有多名選手為企業聯賽女子隊伍「極速超跑」的成員，該隊在本季企聯拿下例行賽冠軍，能否延續氣勢來到大專賽場，決賽見真章。
112學年度大專排球聯賽一級決賽3天全場次賽事將於大專體總YouTube頻道SSUtv播出，電視轉播場次可以鎖定博斯運動一台。