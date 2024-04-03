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UFA決賽／輔大擊敗台大、男一級挑戰組封王　台灣國腳黃偉傑建功

▲輔仁大學拿下男一級挑戰組冠軍。（圖／大專體總提供）
▲輔仁大學拿下男一級挑戰組冠軍。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度UFA大專足球聯賽先後進行男生組第一級挑戰季軍戰、冠軍戰，率先登場的季軍戰由屏東大學對上樹德科大，屏大靠著詹子霆梅開二度，助隊以4：2奪勝，拿下季軍的同時也順利獲得升上一級的門票。接著冠軍戰由地主輔仁大學對上臺灣大學，輔大靠著中華男足國腳黃偉傑、穆軒塏接連進球，以2：0勝出，捧起一級挑戰的冠軍金盃。

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冠軍戰輔大對上臺大，第28分鐘台大林郁傑接獲中場直塞球殺到門前後射偏，第35分鐘台大辻内怜央左路底線傳中，可惜西口旺成沒能把握住進球，輔大在第44分鐘開出角球，侯冠廷禁區外射門後被守門員郭天樞驚險擋下，雙方上半場0：0戰平。

易邊再戰，第51分鐘陳逸安右路吊遠柱到門前左邊，黃偉傑把握時機頭槌破網，幫助輔大首開紀錄，雖然臺大也有幾次具有威脅的進攻，但都無功而返，輔大在第90分鐘時，靠著穆軒塏再進一球奠定勝基，最終以2：0勝出、拿下冠軍。

輔大過去兩屆在男三級、男二級都屈居亞軍，來到一級挑戰總算登頂成功，總教練謝文浩表示非常開心，「大家一條心想要為學校爭冠，賽前我就告訴他們，渴望贏球的心一定要比對手強，放手去做、去進攻，最後我們成功了，等了三年終於拿到這項榮譽，也肯定各個球員的努力和能力。」

結束中華男足世界盃資格賽的比賽後，黃偉傑緊接著參與本場冠軍戰，就在下半場幫助球隊進球帶起氣勢，「這一進球後，我們的攻勢、傳導、持控球都更穩定，很開心能跟隊友一起拿下冠軍，希望可以一直保持在這個位置。」，從四強到冠軍戰都貢獻進球的穆軒塏也說，「未來也希望每年都拿冠軍，雖然我們不能升上一級，但仍然希望可以打到最好的成績。」

臺大雖然屈居亞軍，但仍能升上一級賽場，總教練楊裕隆表示，過去在一級的最佳成績是第7名，「我們都是一般生，但實力還是算穩定，所以明年一級的目標，還是會先放在保級。」

▲輔大黃偉傑(右二)進球先馳得點，也帶起球隊攻勢。（大專體總提供）
▲輔大黃偉傑(右二)進球先馳得點，也帶起球隊攻勢。（大專體總提供）
112學年度專足球聯賽男生組第一級挑戰組成績

【團體獎】

第一名：輔仁大學

第二名：臺灣大學

第三名：屏東大學

第四名：樹德科大

第五名：中興大學

第六名：清華大學

第七名：陽明交大

第八名：南華大學

公平競爭獎：臺灣大學


【個人獎】

金靴獎：石田薰（臺灣大學，21球）

銀靴獎：黃偉傑（輔仁大學，15球）

銅靴獎：張詠博（輔仁大學，10球）

金手套獎：賴柏綸（輔仁大學）

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