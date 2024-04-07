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金馬特效總監揭秘AI與台灣影壇距離　特效師的電影夢才正要啟程

▲去年第60屆金馬獎開場影片驚豔眾人，知名特效師郭憲聰以及「再現影像」團隊可說是最主要的幕後功臣。（圖／英特爾提供）
▲去年第60屆金馬獎開場影片驚豔眾人，知名特效師郭憲聰以及「再現影像」團隊可說是最主要的幕後功臣。（圖／英特爾提供）

記者鄭妤安/台北報導

去年第60屆金馬獎開場影片驚豔眾人，以一種超乎想像的極致，在6分鐘內一路駛回過往致敬41部中港台電影，許多經典畫面與角色重現，讓觀眾邊盈眶邊帶著雞皮疙瘩，直到《緝魂》的張震，與《牯嶺街少年殺人事件》的小張震對視的那一刻，我們才真正確定，是AI的助攻才有了這封獻給華語電影迷的情書。

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執導拍攝的導演程偉豪揭秘製作祕辛，這部史詩級形象短片在LED虛擬攝影棚進行了絕大多數的場景拍攝，包括虛擬製作（Virtual Production）、動態捕捉（Motion Capture），新科技的運用結合流動的影像，呈現出拍攝電影的人、製作電影的人、演出電影的人、觀賞電影的人，在這條道路上不停往前。

▲（圖／擷取自第60屆金馬獎開場影片YouTube）
▲去年第60屆金馬獎開場影片驚豔眾人，在AI的幫助下，《緝魂》的張震與《牯嶺街少年殺人事件》的小張震站在一起，讓影迷雞皮疙瘩掉滿地。（圖／擷取自第60屆金馬獎開場影片YouTube）
片中特效鏡頭頻繁出現，他幽默稱「根本就是一部特效片」，而最終能成功的結合經典內容與新技術，呼應金馬60的核心主題「凝聚眾人 直奔未來」，知名特效師郭憲聰以及「再現影像」團隊可說是最主要的幕後功臣。

一部電影的製作流程中，「後製」最花時間，若拍攝需耗時1個月，後製則需長達一年，曾獲第56屆金馬獎「最佳視覺效果」獎、同時也是郭憲聰參與製作的《返校》，就是如此。郭憲聰接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，近幾年有感於AI對特效的幫助，大大提升製作效率，以賺人熱淚的「金馬60」開場短片舉例，透過AI PC加入大量特效，影片背後製程只花了1個月。

他提到，自身所領導的「再現影像」團隊已經有開始透過生成式AI製作2D特效，過去人物CG （電腦繪圖）眼神以手工製作，兩眼容易呈現無神、空洞，AI所能達到的效果明顯的自然許多，此外，如今在與導演或製作公司溝通後製特效時，能很快的由AI自動產出獨一無二的氛圍圖，遇到難以以文字敘述的想法和畫面，也能透過AI加速溝通與實現。

他曾在東京看過日本NHK透過AI替老片進行數位修復，竟只需耗時約2至3週的時間，就能成功讓長達90分鐘的老電影以4K的高畫質重生，對比過去參與的「李安三部曲」修復工作，1年能完工2部就算了不起，現在2至3週的修復速度簡直驚為天人。

特效師過往的辛酸血淚史不在話下，為了電影膠片上的一幀一格近乎堵上了大部分的睡眠時間。如今AI PC時代來臨，卻又變相使人憂慮，只要擁有一台智慧型手機或電腦，人人都能是創作者；只要下載特效軟體，人人都能製作特效影片。大家開始擔心，「特效師」會不會成為被AI取代的工作之一。

對此，作為產業佼佼者的郭憲聰卻樂觀表示，特效工作仍需一定的美學知識與品味，且AI在內容溫度方面尚未直覺化，「AI會先取代特效製作中極為繁瑣的工作內容，但我不會認為這是取代，因為我們本來就不想做繁瑣的事」，省去的時間反而能讓特效師得以投入更多心力激發創意。從他的口中發現，或許有了AI的加入，屬於特效師的「電影夢」才正要啟程。

當修復片修復的時間縮短，未來會有更多的經典老片，得以以高畫質重回時代的同時，也映入更多雙年輕的眼睛；當特效師後製電影的時程不斷往前推進，更多的創意才能無限的豐富影壇。李安導演曾說過，電影本身就是一個新科技，它才100多年的歷史，而「求新求變」一直是電影的精神。AI的加入讓電影實現想像，也超越想像，它會帶來某些憂慮，卻也將搭載更多精彩。

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