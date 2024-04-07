金馬特效總監揭秘AI與台灣影壇距離　特效師的電影夢才正要啟程

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片中特效鏡頭頻繁出現，他幽默稱「根本就是一部特效片」，而最終能成功的結合經典內容與新技術，呼應金馬60的核心主題「凝聚眾人 直奔未來」，知名特效師郭憲聰以及「再現影像」團隊可說是最主要的幕後功臣。
一部電影的製作流程中，「後製」最花時間，若拍攝需耗時1個月，後製則需長達一年，曾獲第56屆金馬獎「最佳視覺效果」獎、同時也是郭憲聰參與製作的《返校》，就是如此。郭憲聰接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，近幾年有感於AI對特效的幫助，大大提升製作效率，以賺人熱淚的「金馬60」開場短片舉例，透過AI PC加入大量特效，影片背後製程只花了1個月。
他提到，自身所領導的「再現影像」團隊已經有開始透過生成式AI製作2D特效，過去人物CG （電腦繪圖）眼神以手工製作，兩眼容易呈現無神、空洞，AI所能達到的效果明顯的自然許多，此外，如今在與導演或製作公司溝通後製特效時，能很快的由AI自動產出獨一無二的氛圍圖，遇到難以以文字敘述的想法和畫面，也能透過AI加速溝通與實現。
他曾在東京看過日本NHK透過AI替老片進行數位修復，竟只需耗時約2至3週的時間，就能成功讓長達90分鐘的老電影以4K的高畫質重生，對比過去參與的「李安三部曲」修復工作，1年能完工2部就算了不起，現在2至3週的修復速度簡直驚為天人。
特效師過往的辛酸血淚史不在話下，為了電影膠片上的一幀一格近乎堵上了大部分的睡眠時間。如今AI PC時代來臨，卻又變相使人憂慮，只要擁有一台智慧型手機或電腦，人人都能是創作者；只要下載特效軟體，人人都能製作特效影片。大家開始擔心，「特效師」會不會成為被AI取代的工作之一。
對此，作為產業佼佼者的郭憲聰卻樂觀表示，特效工作仍需一定的美學知識與品味，且AI在內容溫度方面尚未直覺化，「AI會先取代特效製作中極為繁瑣的工作內容，但我不會認為這是取代，因為我們本來就不想做繁瑣的事」，省去的時間反而能讓特效師得以投入更多心力激發創意。從他的口中發現，或許有了AI的加入，屬於特效師的「電影夢」才正要啟程。
當修復片修復的時間縮短，未來會有更多的經典老片，得以以高畫質重回時代的同時，也映入更多雙年輕的眼睛；當特效師後製電影的時程不斷往前推進，更多的創意才能無限的豐富影壇。李安導演曾說過，電影本身就是一個新科技，它才100多年的歷史，而「求新求變」一直是電影的精神。AI的加入讓電影實現想像，也超越想像，它會帶來某些憂慮，卻也將搭載更多精彩。