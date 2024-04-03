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美股新季度開局不利！降息恐不如預期　道瓊暴跌近400點

▲由於數據顯示美國經濟仍然強健，引發人們對聯邦準備理事會（Fed）降息時間表的懷疑，使得美股今天收低。。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於數據顯示美國經濟仍然強健，引發人們對聯邦準備理事會（Fed）降息時間表的懷疑，使得美股今天收低。。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

由於上週結束的黏性通膨數據以及強勁的經濟數據推高收益率的同時，也降低了美國聯準會（Fed）6月降息的可能性，引發投資人擔憂，美股第二季度開局不利。隨著美債殖利率續揚，美股週二 (2 日) 波動性交易中收低，道瓊收黑近400點。

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週二市場出現大幅拋售，標普500指數下跌0.72%，道瓊工業指數下跌396.61點，以科技股為主的那斯達克指數下跌0.95%。值得注意的是，道瓊盤中一度下跌超過500點，這是道瓊指數和標普500指數自3月5日以來最糟糕的一天。

由於強勁的經濟數據和大宗商品上漲，引發投資人對聯準會可能需要延緩降息的擔憂。而對聯準會降息的押注降溫，10年期美債殖利率上漲3.4個基點，收於4.363%，為去年11月27日以來的最高。

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）和美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁麥斯特（Loretta Mester）週二均表示，他們預計今年會降息，但預計不會很快開始。據聯準會期貨交易，6月份降息的可能性目前已降至58.8%左右，低於一週前的70%。

週二的股市拋售可以說是相對積極的經濟數據的「延續」。週五（3月29日）公布的2月份核心個人消費支出價格指數顯示年成長率為2.8%，距離聯準會2%通膨目標仍有一段距離，但符合經濟學家的預期。

AXS Investments執行長巴索克（Greg Bassuk）表示，「我們看到的是，持續強勁的通漲數據與獲利了結相結合，形成了一對二的打擊」，「第一季度市場收益非常顯著，我們將進行一些調整。但我們認為，投資者對立的看法將在更長時間內持續走高。」

摩根士丹利投資管理董事總經理史里蒙（Andrew Slimmon）認為，那些因為聯準會可能減少降息次數而出售美股的投資者忽視了一個關鍵問題，即是如果聯準會少降點利率，對經濟和股市都是利好。史里蒙表示，「我認為一個耐心的聯準會是經濟走強的明證，對股市來講也更好。」

特斯拉在發佈令人失望的第一季度交付數據後，該公司股價週二下跌近5% ，收報166.63美元。特斯拉公司今年前三個月交付了38萬6810輛汽車，低於彭博社的平均預期，這是七年來數據中的最大差距。

美股道瓊指數下跌396.61點，或1%，收39,170.24點。

那斯達克指數下跌156.38點，或0.95%，收16,240.45點。

費城半導體指數下跌75.16點，或1.51%，收4,886.94點。

標普500指數下跌37.96點，或0.72%，收5,205.81點。

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